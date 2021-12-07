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Экономист Сафина посоветовала россиянам не ждать снижения цен в магазинах

Весь 2021 год в России растут цены на продукты.
ПРАЙМ
В беседе с агентством "Прайм" руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Наталья Сафина рассказала, когда россиянам можно ожидать снижения цен в магазинах и показателя инфляции — на уровне целевой (4% годовых).
ПРАЙМ
Бум в розничном кредитовании сохраняется как в ипотеке, так и в потребительских кредитах.
ПРАЙМ
По словам Натальи Сафиной, если темпы распространения «Омикрона» удастся сдержать, возвращение инфляции к целевым 4 % произойдет предположительно к началу 2023 года, передает «Прайм».
ФедералПресс

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