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РИА Новости

Экономист Сафонов рассказал, как повысить размер будущей пенсии

Экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития, проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов рассказал "Российской газете" о факторах, от которых зависит будущая пенсия.В источнике
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С чего всё началось

Экономист разъяснил, как повысить размер будущей пенсии

Напомним, что размер будущей пенсии зависит от размера фиксированной выплаты - от того, сколько коэффициентов накоплено на лицевом счете в ПФР и от того, сколько средств скопилось в системе обязательной накопительной пенсии, отмечает проректор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов.
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