Экономист объяснил, что все граждане, имеющие необходимый трудовой стаж для получения пенсии по старости, получают фиксированные выплаты. Но также отдельно прибавляется и личная страховая пенсия. Как известно, за каждый год трудового стажа начисляется 1 коэффициент.

С чего всё началось Экономист разъяснил, как повысить размер будущей пенсии Напомним, что размер будущей пенсии зависит от размера фиксированной выплаты - от того, сколько коэффициентов накоплено на лицевом счете в ПФР и от того, сколько средств скопилось в системе обязательной накопительной пенсии, отмечает проректор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов. Российская газета 19:30