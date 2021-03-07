Экономист Сафонов разъяснил россиянам, как повысить размер будущей пенсии
Экономист объяснил, что все граждане, имеющие необходимый трудовой стаж для получения пенсии по старости, получают фиксированные выплаты. Но также отдельно прибавляется и личная страховая пенсия. Как известно, за каждый год трудового стажа начисляется 1 коэффициент.В источнике
С чего всё началось
Экономист разъяснил, как повысить размер будущей пенсии
Напомним, что размер будущей пенсии зависит от размера фиксированной выплаты - от того, сколько коэффициентов накоплено на лицевом счете в ПФР и от того, сколько средств скопилось в системе обязательной накопительной пенсии, отмечает проректор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов.
Российская газета19:30
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Комсомольская правда23:11