Доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве России Александр Сафонов заявил, что роль доллара уменьшается с развитием альтернативных экономик.
"На этом фоне вполне возможно создание альтернативной корзины валют стран БРИКС или ШОС", — заявил профессор, отметив, что при сегодняшнем уровне развития информатизации не представляет сложности создать международную систему электронных взаиморасчетов.
"Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры", — написал Клишас в своем Telegram-канале.
Россия ожидает переговоров с Украиной на своих условиях, в противном случае боевые действия станут интенсивнее, заявил в субботу, 16 июля, бывший глава украинской Службы внешней разведки (СВР), генерал армии Николай Маломуж в беседе с изданием «Обозреватель» (заблокировано на территории РФ).
Саудовская Аравия не откажется от договоренностей с Россией по добыче нефти в рамках ОПЕК+, несмотря на просьбы США, заявил эксперт по проблемам ближневосточного региона Хоссейн Руйоран, пишет иранское издание Hamshahri.
Официального представителя Министерства иностранных дел России (МИД) Марию Захарову возмутил внешний вид адмирала-трансгендера Рейчела Левина из США и ЛГБТК-активиста на должности заместителя помощника секретаря в американском Управлении ядерной энергетики Сэма Бринтона на приеме в посольстве Франции в честь государственного праздника страны - Дня взятия Бастилии.