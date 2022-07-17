Доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве России Александр Сафонов заявил, что роль доллара уменьшается с развитием альтернативных экономик.
"Роль доллара снижается по мере развития альтернативных экономик. А санкции только ускоряют данный процесс, стимулируя альтернативные формы взаиморасчетов между странами, которые имеют устойчивые экономические связи", - отметил Сафонов.
"На этом фоне вполне возможно создание альтернативной корзины валют стран БРИКС или ШОС", — заявил профессор, отметив, что при сегодняшнем уровне развития информатизации не представляет сложности создать международную систему электронных взаиморасчетов.
Россия ожидает переговоров с Украиной на своих условиях, в противном случае боевые действия станут интенсивнее, заявил в субботу, 16 июля, бывший глава украинской Службы внешней разведки (СВР), генерал армии Николай Маломуж в беседе с изданием «Обозреватель» (заблокировано на территории РФ).
Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов обратился к властям Киева с просьбой остановить оккупацию областного центра и вывести войска Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет РИА Новости.
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Госбюро расследований задержали экс-главу управления СБУ в Автономной Республике Крым Олега Кулинича, сообщают «Украинская правда» и «РБК-Украина» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Эпоха политического и экономического господства Запада подходит к концу, а мир движется к концепции биполярности и, возможно, многополярности, заявил экс-премьер Британии Тони Блэр в ежегодной речи на мероприятии фонда Дитчли.
Президент США Джо Байден отверг слова министра иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейра по поводу ответственности наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда за убийство журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи, сообщил президентский пул.