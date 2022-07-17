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Экономист Сафонов заявил, что санкции против России ускоряют падение влияния доллара

Доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве России Александр Сафонов заявил, что роль доллара уменьшается с развитием альтернативных экономик.
Lenta.ru
Экономист заявил, что санкции против России ускоряют падение влияния доллара.
Lenta.ru
"Роль доллара снижается по мере развития альтернативных экономик. А санкции только ускоряют данный процесс, стимулируя альтернативные формы взаиморасчетов между странами, которые имеют устойчивые экономические связи", - отметил Сафонов.
Газета.Ru
"На этом фоне вполне возможно создание альтернативной корзины валют стран БРИКС или ШОС", — заявил профессор, отметив, что при сегодняшнем уровне развития информатизации не представляет сложности создать международную систему электронных взаиморасчетов.
ПРАЙМ

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Экономист Сафонов заявил о влиянии антироссийских санкций на падение влияния доллара
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