Группа американских сенаторов проведет встречу с министерством финансов, чтобы обсудить блокировку золотого резерва России стоимостью примерно 132 миллиарда долларов, пишет Axios со ссылкой на источники.
Президент России Владимир Путин согласился с предложениями правительства увеличить предельный размер льготной ипотеки на квартиры в новостройках, а также повысить ставку по таким кредитам с 7% до 12% на фоне роста ключевой ставки Центробанка.
Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали сторонника запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), который планировал устроить теракт на одном из объектов ФСИН в Красноярском крае.