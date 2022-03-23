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Экономист Салихов назвал блокировку золотого резерва России санкцией на перспективу

Американские сенаторы совместно с Министерством финансов США обсудят законопроект о блокировке золотого резерва России на сумму около 132 миллиардов долларов.
Lenta.ru
Салихов полагает, что американский законопроект представляет собой «формализацию процесса», который позволит вводить вторичные санкции против покупателей отечественного золота.
Московский Комсомолец
Экономист Марсель Салихов рассказал, что Россия и так ограничена в реализации своих золотых резервов.
Banki Loans
Салихов сослался на слова министра финансов Антона Силуанова о том, что из-за блокировки счетов Центробанк уже потерял 300 миллиардов из 640.
Московский Комсомолец

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Экономист Салихов: блокировка золотого резерва РФ санкция на перспективу
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Экономист Салихов назвал блокировку золотого резерва России санкцией на перспективу
Lenta.ru07:01
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