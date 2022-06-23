АБНЭкономист Самиев допустил полный запрет на ввоз евро в РФДиректор аналитического агентства «Бизнесдром», экономист Павел Самиев в беседе с изданием «Лента.ру» заявил, что Евросоюз может ввести полный запрет на ввоз наличных банкнот евро в РФ так же, как США запретили ввоз долларов.АБНЭкономист Самиев допустил, что страны Евросоюза могут запретить ввоз евро в Россию.АБНВ кабмине заявили, что Лондон запрещает ввозить на российскую территорию свою валюту — фунты стерлингов.Lenta.ruВ Лондоне законодательно запретили ввоз в Россию фунтов стерлингов.ФАНЧитать далееСвернутьАБНАБНЭкономика сегодняYakutsk.ruИА Красная ВеснаИзвестияФАНПодробнее о событииЭкономист Самиев: Брюссель может вслед за Вашингтоном запретить ввоз валюты в РоссиюФАНвчера в 11:01Экономист Самиев допустил полный запрет на ввоз евро в РоссиюLenta.ruвчера в 06:36Самое цитируемоеЭкономист предсказал введение полного запрета на ввоз евро в РоссиюМосковский Комсомолецвчера в 09:17Экономист Самиев допустил полный запрет на ввоз евро в РФАБНвчера в 08:29Экономист Самиев допустил полный запрет на ввоз евро в РФОбщественная служба новостейвчера в 08:19Экономист Самиев предсказал полный запрет ЕС на ввоз евро в РоссиюNews.ruвчера в 07:35Экономист Самиев допустил полный запрет на ввоз евро в РоссиюИзвестиявчера в 09:27Показать ещёОценить228Поделиться