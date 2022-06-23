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Экономист Самиев допустил полный запрет на ввоз евро в РФ

Директор аналитического агентства «Бизнесдром», экономист Павел Самиев в беседе с изданием «Лента.ру» заявил, что Евросоюз может ввести полный запрет на ввоз наличных банкнот евро в РФ так же, как США запретили ввоз долларов.
АБН
Экономист Самиев допустил, что страны Евросоюза могут запретить ввоз евро в Россию.
АБН
В кабмине заявили, что Лондон запрещает ввозить на российскую территорию свою валюту — фунты стерлингов.
Lenta.ru
В Лондоне законодательно запретили ввоз в Россию фунтов стерлингов.
ФАН

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Экономист Самиев: Брюссель может вслед за Вашингтоном запретить ввоз валюты в Россию
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