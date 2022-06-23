Госдума может в осеннюю сессию рассмотреть во втором чтении законопроект, направленный на запрет торговли животными в зоомагазинах и на так называемых птичьих рынках, в третьем чтении законопроект может быть принят до конца года.
Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова назвала "удобным" заявление премьер-министра страны Кирилла Петкова о том, что она виновата в вотуме недоверия коалиционному правительству, за которое ранее проголосовало Народное собрание.
Отмечается, что 22 июня высокоточным оружием ВКС в районе Николаева было уничтожено 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ и до 50 размещённых в ангарах боевых машин РСЗО, в том числе иностранного производства.
По данным источников, сделку стороны начали обсуждать еще в декабре 2021 года, а в начале этого года Промсвязьбанк провел due diligence (процедура, включающая оценку инвестиционных рисков, оценку объекта инвестирования, исследование деятельности компании, проверку ее финансового состояния и положения на рынке) СМП-банка.