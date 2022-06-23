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Экономист Самиев допустил снижение ключевой ставки ЦБ на три пункта

Банк России допустил дальнейшее снижение ключевой ставки в ближайшее время, сообщил в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку первый зампредседателя ЦБ Владимир Чистюхин.
Lenta.ru
«Без резких движений»: Экс-глава ЦБ предостерег Набиуллину от обрушения ключевой ставки «ЦБ видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки», — цитирует Чистюхина РИА Новости.
Национальная служба новостей
Банк России резко повысил ставку - с 9,5% до 20% - 28 февраля в ответ на рост девальвационных и инфляционных рисков.
Финмаркет
Совет директоров Банка России на заседании 10 июля снизил ключевую ставку на 150 базисных пунктов (б.п.), до 9,5% годовых.
Финмаркет

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Центробанк видит пространство для снижения ставки
Finam.Ru05:35
Банк России видит дальнейший потенциал снижения ставки
ТАСС04:55
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