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Экономист Сарийски назвал низкий курс евро катастрофой для США и ЕС, выгодной Путину

Экономист Григор Сарийски заявил, что низкий курс евро катастрофически повлияет на экономическую ситуацию в странах Европейского союза и США.
RT на русском
Указывается, что «почти половина импортеров ЕС получают прибыль».
Взгляд.ру
К примеру, в этом году Болгария заплатила за энергоресурсы Москве на два млрд больше, так как евро дешевеет, а цены на топливо растут.
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«Санкции привели к увеличению финансирования российской экономики», – отметил Сарийски.
Аргументы и Факты

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Экономист Сарийски заявил, что катастрофически низкий курс евро выгоден для Путина
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Экономист Сарийски объяснил, почему катастрофически низкий курс евро выгоден России
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Аналитик Сарийски назвал низкий курс евро «катастрофой» для США и Евросоюза
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Болгарский экономист Сарийски заявил о катастрофе из-за курса евро
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Экономист Сарийски назвал катастрофически низкий курс евро выгодным для Путина
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Экономист Сарийски назвал низкий курс евро катастрофой для США и ЕС, выгодной Путину
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