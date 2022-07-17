"Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры", — написал Клишас в своем Telegram-канале.
Россия ожидает переговоров с Украиной на своих условиях, в противном случае боевые действия станут интенсивнее, заявил в субботу, 16 июля, бывший глава украинской Службы внешней разведки (СВР), генерал армии Николай Маломуж в беседе с изданием «Обозреватель» (заблокировано на территории РФ).
Саудовская Аравия не откажется от договоренностей с Россией по добыче нефти в рамках ОПЕК+, несмотря на просьбы США, заявил эксперт по проблемам ближневосточного региона Хоссейн Руйоран, пишет иранское издание Hamshahri.
Официального представителя Министерства иностранных дел России (МИД) Марию Захарову возмутил внешний вид адмирала-трансгендера Рейчела Левина из США и ЛГБТК-активиста на должности заместителя помощника секретаря в американском Управлении ядерной энергетики Сэма Бринтона на приеме в посольстве Франции в честь государственного праздника страны - Дня взятия Бастилии.