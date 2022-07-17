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Экономист Сарийски заявил, что катастрофически низкий курс евро выгоден для Путина

Болгарский экономист Григор Сарийски считает выгодным для России низкий курс евро, который катастрофически повлияет на экономики ЕС и США.
Life.ru
Указывается, что «почти половина импортеров ЕС получают прибыль».
Взгляд.ру
"Нам стоит привыкать к тому, что топливо стало дорогим. Санкции привели к увеличению финансирования российской экономики", –подытожил Сарийски.
РЕН ТВ
По информации Forex Capital Markets, курс евро в моменте достигал 0,9999 доллара.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Экономист Сарийски назвал катастрофически низкий курс евро выгодным для Путина
Комсомольская правда00:26
Экономист Сарийски объяснил, почему катастрофически низкий курс евро выгоден России
ПРАЙМ00:06
Болгарский экономист Сарийски заявил о катастрофе из-за курса евро
РЕН ТВ23:33
Аналитик Сарийски назвал низкий курс евро «катастрофой» для США и Евросоюза
RT на русском00:00
Экономист Сарийски заявил, что катастрофически низкий курс евро выгоден для Путина
Lenta.ru23:20
Экономист Сарийски: низкий курс евро стал выгодной Путину катастрофой для ЕС и США
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Экономист Сарийски назвал низкий курс евро катастрофой для США и ЕС, выгодной Путину
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