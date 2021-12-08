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Экономист Саськов напомнил об изменении налоговой нагрузки для владельцев акций и вкладов

Сразу несколько новых налогов ожидают обеспеченных россиян в следующем году.
ФАН
Владельцам облигаций, получившие "купонные доходы", также нужно быть готовыми заплатить 13%.
РИА Новости
Исключение составляют доходы, полученные владельцами индивидуальных инвестиционных счетов (физлица).
ПРАЙМ
Саськов также указывает, что вырос налог на доход от продажи акций и облигаций, если вырученная сумма превышает 5 миллионов рублей.
РИА Новости

Подробнее о событии

Экономист Саськов сообщил об увеличении налогов для обеспеченных россиян
ФАН17:25
Экономист Саськов напомнил об изменении налоговой нагрузки для владельцев акций и вкладов
РИА Новости17:16
Экономист Саськов рассказал о новых налогах для обеспеченных россиян
ПРАЙМ17:01
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