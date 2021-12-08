Глава профильного комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что Совет Федерации (СФ) поддержит принятые Госдумой поправки к закону «О полиции», разрешающие полицейским при определенных условиях вскрывать машины и проникать в квартиры.
Заполненность хранилищ газа в Западной Европе находится на рекордно низком уровне, поэтому зима может быть тяжелой, заявил заместитель главы польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский, слова которого передает «РИА новости».