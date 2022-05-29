«Основываясь на том, что я могу наблюдать, истечение срока действия лицензии [Минфина США], скорее всего, приведет к дефолту в результате заморозки потока платежей России держателям облигаций», — сказал экономист.
Как выяснили ранее в РБК, в документации всех российских выпусков долларовых облигаций имеется пункт "Возмещение в другой валюте" (Currency Indemnity), который допускает законные выплаты в рублях, если санкции препятствуют платежу в оригинальной валюте.
Ранее в австрийских СМИ распространилось видео, на котором в центре Вены группа мужчин жестоко избивает двух таксистов, затем садится в автомобили с украинскими номерами и скрывается с места преступления.