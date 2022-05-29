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Экономист Сэмплс заявил ТАСС, что последствия возможного дефолта РФ будут символическими

«Основываясь на том, что я могу наблюдать, истечение срока действия лицензии [Минфина США], скорее всего, приведет к дефолту в результате заморозки потока платежей России держателям облигаций», — сказал экономист.
Lenta.ru
25 мая Минфин РФ заявил о готовности продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств.
ТАСС
Как выяснили ранее в РБК, в документации всех российских выпусков долларовых облигаций имеется пункт "Возмещение в другой валюте" (Currency Indemnity), который допускает законные выплаты в рублях, если санкции препятствуют платежу в оригинальной валюте.
ТАСС
Речь идет о лицензии, исключавшей из антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга РФ.
ТАСС

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Экономист Сэмплс считает, что последствия возможного дефолта России будут символическими
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