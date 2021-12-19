Народные новостиСтоимость бензина на заправках в России может вырасти до одного доллара за литрСтоимость бензина на российских заправках может вырасти до одного доллара за литр в любой момент.URA.RuЦены на одну и ту же марку бензина в разных регионах отличаются на десятки процентов.Московский КомсомолецОфициальные данные Росстата говорят о том, что по итогам октября средневзвешенная цена автомобильного бензина составляла 49,2 рубля за литр, дизельного топлива — почти 51 рубль за литр.Lenta.ruВ ноябре глава Минэнерго России Николай Шульгинов назвал стоимость бензина искусственно заниженной.Lenta.ruЧитать далееСвернутьНародные новостиНародные новостиZAB.RUРамблерФАНLive24Подробнее о событииРоссиян предупредили о подорожании бензина до 1 доллара за литрРамблер05:10Экономист предупредил о подорожании бензина до 1 доллара за литрURA.Ru03:37Самое цитируемоеЦена литра бензина в будущем может преодолеть психологическую отметкуФАН05:21Экономист Селянин предрек подорожание бензина до 1 доллара за литр в РоссииLive2405:17Экономист предупредил россиян о подорожании бензина в любой моментМосковский Комсомолец07:32Россиян предупредили о возможном подорожании бензина до доллара за литрОбщественная служба новостей04:32Экономист Константин Селянин: бензин может подорожать до доллара за литр в любой моментLenta.ru04:26Показать ещёОценить100Поделиться