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Стоимость бензина на заправках в России может вырасти до одного доллара за литр

Стоимость бензина на российских заправках может вырасти до одного доллара за литр в любой момент.
URA.Ru
Цены на одну и ту же марку бензина в разных регионах отличаются на десятки процентов.
Московский Комсомолец
Официальные данные Росстата говорят о том, что по итогам октября средневзвешенная цена автомобильного бензина составляла 49,2 рубля за литр, дизельного топлива — почти 51 рубль за литр.
Lenta.ru
В ноябре глава Минэнерго России Николай Шульгинов назвал стоимость бензина искусственно заниженной.
Lenta.ru

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Россиян предупредили о подорожании бензина до 1 доллара за литр
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