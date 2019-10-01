Экономика

SM NewsSM NewsДудь записал программу с убежавшим во Францию экономистом Гуриевым

Экономист рассказал, когда "придет конец доллару" Сбежавший из России во Францию экономист Сергей Гуриев дал интервью журналисту Юрию Дудю. Запись беседы, которая была сделана в Англии, опубликована во вторник, 1 октября.
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Экономист Сергей Гуриев: о работе на Медведева, «конце доллара» и будущем России

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Юрий Дудь разговорил известного российского экономиста о перспективах доллара

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Российский учёный, доктор экономических наук и кандидат физико-математических наук. Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития с 3 ноября 2015 года; С 2004 года по 2013 год - ректор Российской экономической школы, президент Центра экономических и финансовых исследований и разработок РЭШ.
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Юрий Дудь
Журналист
российский журналист и видеоблогер. Бывший главный редактор издания Sports.ru, с сентября 2018 года - заместитель генерального директора. Ведущий авторского шоу на YouTube-канале «вДудь», где берёт интервью у известных журналистов, бизнесменов, деятелей культуры, интернета и политики. На январь 2019 года канал имеет 4,5 млн подписчиков и более 476 млн просмотров.
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