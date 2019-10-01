Экономика
SM NewsДудь записал программу с убежавшим во Францию экономистом Гуриевым
Экономист рассказал, когда "придет конец доллару" Сбежавший из России во Францию экономист Сергей Гуриев дал интервью журналисту Юрию Дудю. Запись беседы, которая была сделана в Англии, опубликована во вторник, 1 октября.
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Пенсионная реформа и демедведизация: вышел новый выпуск «вДудя» с экономистом Сергеем Гуриевым
Афиша Dailyвчера в 04:18
Известный экономист Сергей Гуриев прокомментировал слухи о падении доллара
Туапсинские вестивчера в 09:42
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Millionaire.ruвчера в 10:11
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Письма присылают по почте, при этом суммы, как правило выше официальных штрафов и налогов.
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