Экономика
Дни24Экономист Сергей Гуриев озвучил причину развала СССР
Экономист Сергей Гуриев описал причины развала СССР в новом интервью, прозвучавшем для Юрия Дудя. Предположительно, Советский Союз был не готов к реформации из-за нехватки денег. В прошлом Сергей Гуриев являлся главным экономистом ЕБРР, а также преподавал в РЭШ.
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Политика
В Петербурге в декабре пройдет саммит ЕАЭС
В прошлый раз саммит ЕАЭС собирался в северной столице ровно год назад, в декабре 2018.
Примечания 11:12
Космос
Девятая планета Солнечной системы может оказаться черной дырой
В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).
МИР 24 вчера в 09:00
Политика
Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:26
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Культура
В Москве прощаются с Марком Захаровым
Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.
Петербургский дневник 02:54
Здоровье
В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак
По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
Kazanfirst.ru 00:34
Политика
Грызлов подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» в Минске
Контактная группа на переговорах в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" и механизм введения особого статуса Донбасса.
ИА Новороссия 12:23
Шоу-бизнес
Нарколог прокомментировал поведение Бочкаревой во время задержания
iReactor вчера в 16:40
Политика
Зеленский заявил, что никогда не встречался с адвокатом Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что никогда не встречался с адвокатом своего американского коллеги Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.
ТАСС 13:03
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30
Политика
Украина подписала в Минске «формулу Штайнмайера»
Напомним, документы по «формуле Штайнмайера» могли подписать в Минске еще 18 сентября, однако тогда украинская сторона отказалась это сделать, хотя изначально дала на это предварительное согласие.
Дни24 12:06
Энергетика
Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%
РИА Новости 11:13
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Политика
Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом
RT на русском 05:01
Общество
Дима Билан извинился перед самарцами
РИА Новости 29 сентября в 14:45
Политика
В Кремле надеются, что антироссийские инциденты в Грузии не повторятся
В Кремле рассчитывают на то, что антироссийские инциденты в Грузии больше не повторятся, поскольку Москвы настроена на установление добрых отношений с Тбилиси.
Комсомольская правда 11:13
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Происшествия
Сотрудник СК умер после нападения в Москве
Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
Происшествия
Сотрудник СК умер после нападения в Москве
Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
Спорт
Чемпионкой мира в прыжках в высоту стала россиянка Мария Ласицкене
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе золотую медаль в прыжках в высоту завоевала россиянка Мария Ласицкене.
Ридус вчера в 15:59
Здоровье
Минздрав обвинил врачей центра Блохина в нарушении врачебной этики
Министерство здравоохранения России обвинило врачей НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина в грубом нарушении врачебной этики и деонтологии.
Вести.Ru 06:04
Гаджеты
Windows 10X: новая ОС Microsoft для устройств с двумя экранами
Ранее сообщалось о том, что компания Microsoft проведёт 2 октября в Нью-Йорке мероприятие, на котором будут представлены новые представители серии Surface, в том числе устройство с двумя экранами.
3DNews 12:52
Футбол
Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»
РИА Новости 29 сентября в 12:30
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Политика
В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал о препятствиях, которые мешают интеграции с Россией.
RT на русском 03:57
Футбол
Егоров признал, что за фол на Оздоеве следовало назначать пенальти
Команды встречались в рамках 11-го тура РПЛ, «железнодорожники» одержали победу со счётом 1:0. Егоров признал, что в спорном эпизоде с участием Магомеда Оздоева следовало назначить пенальти в ворота «Локомотива».
Нева Спорт 07:50