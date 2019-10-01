Экономист Сергей Гуриев описал причины развала СССР в новом интервью, прозвучавшем для Юрия Дудя. Предположительно, Советский Союз был не готов к реформации из-за нехватки денег. В прошлом Сергей Гуриев являлся главным экономистом ЕБРР, а также преподавал в РЭШ.

Политика В Петербурге в декабре пройдет саммит ЕАЭС В прошлый раз саммит ЕАЭС собирался в северной столице ровно год назад, в декабре 2018.

Космос Девятая планета Солнечной системы может оказаться черной дырой В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).

Политика Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".

Культура В Москве прощаются с Марком Захаровым Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.

Здоровье В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.

Политика Грызлов подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» в Минске Контактная группа на переговорах в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" и механизм введения особого статуса Донбасса.

Политика Зеленский заявил, что никогда не встречался с адвокатом Трампа Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что никогда не встречался с адвокатом своего американского коллеги Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Общество Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.

Политика Украина подписала в Минске «формулу Штайнмайера» Напомним, документы по «формуле Штайнмайера» могли подписать в Минске еще 18 сентября, однако тогда украинская сторона отказалась это сделать, хотя изначально дала на это предварительное согласие.

Политика Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.

Политика В Кремле надеются, что антироссийские инциденты в Грузии не повторятся В Кремле рассчитывают на то, что антироссийские инциденты в Грузии больше не повторятся, поскольку Москвы настроена на установление добрых отношений с Тбилиси.

Общество Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились 30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.

Происшествия Сотрудник СК умер после нападения в Москве Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.

Происшествия Сотрудник СК умер после нападения в Москве Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.

Спорт Чемпионкой мира в прыжках в высоту стала россиянка Мария Ласицкене На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе золотую медаль в прыжках в высоту завоевала россиянка Мария Ласицкене.

Здоровье Минздрав обвинил врачей центра Блохина в нарушении врачебной этики Министерство здравоохранения России обвинило врачей НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина в грубом нарушении врачебной этики и деонтологии.

Гаджеты Windows 10X: новая ОС Microsoft для устройств с двумя экранами Ранее сообщалось о том, что компания Microsoft проведёт 2 октября в Нью-Йорке мероприятие, на котором будут представлены новые представители серии Surface, в том числе устройство с двумя экранами.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.

Политика В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал о препятствиях, которые мешают интеграции с Россией.