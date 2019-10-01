Экономика

Дни24Дни24Экономист Сергей Гуриев озвучил причину развала СССР

Экономист Сергей Гуриев описал причины развала СССР в новом интервью, прозвучавшем для Юрия Дудя. Предположительно, Советский Союз был не готов к реформации из-за нехватки денег. В прошлом Сергей Гуриев являлся главным экономистом ЕБРР, а также преподавал в РЭШ.
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Экономист Сергей Гуриев озвучил причину развала СССР

Дни2411:52

Известный экономист Гуриев рассказал Дудю, почему развалился СССР

БИЗНЕС Online11:18

Причиной развала СССР назвали нехватку денег

Lenta.ru11:07

Гуриев назвал причину развала СССР

РБК09:47

Экономист Гуриев назвал причину распада Советского Союза

Ruposters.ru08:53
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Напомним, документы по «формуле Штайнмайера» могли подписать в Минске еще 18 сентября, однако тогда украинская сторона отказалась это сделать, хотя изначально дала на это предварительное согласие.
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Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%

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Ранее сообщалось о том, что компания Microsoft проведёт 2 октября в Нью-Йорке мероприятие, на котором будут представлены новые представители серии Surface, в том числе устройство с двумя экранами.
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Российский учёный, доктор экономических наук и кандидат физико-математических наук. Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития с 3 ноября 2015 года; С 2004 года по 2013 год - ректор Российской экономической школы, президент Центра экономических и финансовых исследований и разработок РЭШ.
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Юрий Дудь
Журналист
российский журналист и видеоблогер. Бывший главный редактор издания Sports.ru, с сентября 2018 года - заместитель генерального директора. Ведущий авторского шоу на YouTube-канале «вДудь», где берёт интервью у известных журналистов, бизнесменов, деятелей культуры, интернета и политики. На январь 2019 года канал имеет 4,5 млн подписчиков и более 476 млн просмотров.
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