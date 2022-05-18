Профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов заявил, что власти Соединённых Штатов могут сдержать рост цен на бензин путём увеличения поставок сырой нефти.
"Не увенчаются успехами также дипломатические усилия, нацеленные на получение дополнительного объема энергоносителей из Венесуэлы, в отношении которой сами же США установили эмбарго на поставку нефти в 2018 году", — полагает Смирнов.
По мнению специалиста, поскольку компании перекладывают удорожание нефти на потребителя, повышая цены на бензин, "гораздо более эффективной, но в то же время временной мерой могло бы послужить введение субсидий для компаний-производителей топлива".
Военнослужащие одного из взводов 3-го батальона 115-й бригады ВСУ записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений, и заявили об отказе выполнять боевые задачи.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.