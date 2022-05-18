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Экономист Смирнов: США могут сдержать цены на бензин увеличением поставок сырой нефти

Профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов заявил, что власти Соединённых Штатов могут сдержать рост цен на бензин путём увеличения поставок сырой нефти.
RT на русском
“Повышенные инфляционные ожидания, начавшиеся еще в прошлом году, и частичная девальвация доллара также стали значимыми факторами положительной ценовой динамики”, — заявил Смирнов.
РИА Новости
"Не увенчаются успехами также дипломатические усилия, нацеленные на получение дополнительного объема энергоносителей из Венесуэлы, в отношении которой сами же США установили эмбарго на поставку нефти в 2018 году", — полагает Смирнов.
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По мнению специалиста, поскольку компании перекладывают удорожание нефти на потребителя, повышая цены на бензин, "гораздо более эффективной, но в то же время временной мерой могло бы послужить введение субсидий для компаний-производителей топлива".
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