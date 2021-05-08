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Экономист Смирнов спрогнозировал подорожание некоторых видов продуктов

Финансовый аналитик, доктор экономических наук Владимир Смирнов рассказал "Вечерней Москве", что в ближайший месяц в России могут вырасти цены на некоторые товары. По его словам, речь идет о подорожании чая, кофе, консервов, молока и ряда сортов рыбы.В источнике
РИА Новости
Life.ru
News.ru
URA.Ru
Deita.ru
Национальная служба новостей
VSE42.RU
Lenta.ru
Цензуры.Нет

С чего всё началось

«Увеличение цен на 20 процентов»: какие продукты могут подорожать в начале лета

В России за минувший месяц был выявлен рост цен на некоторые продовольственные товары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
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