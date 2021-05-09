Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Экономист Смирнов спрогнозировал подорожание некоторых видов продуктов в мае

Прогноз предоставил экономист и аналитик Владимир Смирнов. Эксперт считает, что в первую очередь подорожают товары, попадающие на российский рынок из-за границы. Речь идет об определенных сортах рыбы, которые могут вырасти в цене на 15-20% на фоне ослабления рубля и повышенного спроса на доллар.В источнике
Дни24
Бавлы-информ
Марийская правда
Афанасий-бизнес
Life.ru
FBM.ru
Татарстан-24
Ivbg.ru
News.ru
Национальная служба новостей
Центральная Служба Новостей
Невские Новости
Петербургский дневник
iReactor
Рамблер
UfaTime.ru
Московский Комсомолец
Gazeta.SPb
Pro Город НН
Экономика сегодня
URA.Ru
VSE42.RU
ТОП Тверь
ФАН
Дни.ру
РИА Новости
Актуальные Новости
Lenta.ru
Deita.ru
Цензуры.Нет

С чего всё началось

«Увеличение цен на 20 процентов»: какие продукты могут подорожать в начале лета

В России за минувший месяц был выявлен рост цен на некоторые продовольственные товары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
Вечерняя Москва8 мая в 07:31

Подробнее о событии

Экономист Смирнов предупредил о подорожании ряда продуктов в мае

Российская газетавчера в 21:40

Ряду продуктов предсказали подорожание в ближайшее время

Lenta.ruвчера в 18:54

Экономист предупредил о подорожании ряда продуктов в России

URA.Ruвчера в 21:19

Составлен список продуктов, которые подорожают в ближайшее время

Национальная служба новостейвчера в 21:03

Экономист предупредил о скором подорожании ряда продуктов

News.ruвчера в 20:05

Какие продукты могут подорожать: экономист привёл несколько примеров

Life.ruвчера в 21:21

Экономист Смирнов спрогнозировал подорожание некоторых видов продуктов

РИА Новостивчера в 18:32
Интересное

МЧС направит беспилотники на поиски пропавшего в лесу главы Минздрава Омской области

МЧС России задействует беспилотную авиацию в поисковой операции в Большеуковском районе Омской области, где три дня назад в лесу пропал министр здравоохранения региона Александр Мураховский.
ТАСС03:16

Лидер националистов Шотландии заявила о праве региона на новый референдум о независимости

Лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен заявила в субботу о праве народа Шотландии самостоятельно определиться со своим будущим и призвала Лондон не мешать этому процессу.
ТАСС8 мая в 14:13

Жена Виторгана заступилась за дочь, которую хейтеры назвали недоразвитым ребенком

Недавно женщина выложила ролик, в котором показала достижения своей старшей дочери Этель и поинтересовалась у подписчиков - что по их мнению должен уметь ребенок в этом возрасте.
Uznayvse.ru8 мая в 02:14