Прогноз предоставил экономист и аналитик Владимир Смирнов. Эксперт считает, что в первую очередь подорожают товары, попадающие на российский рынок из-за границы. Речь идет об определенных сортах рыбы, которые могут вырасти в цене на 15-20% на фоне ослабления рубля и повышенного спроса на доллар.

С чего всё началось «Увеличение цен на 20 процентов»: какие продукты могут подорожать в начале лета В России за минувший месяц был выявлен рост цен на некоторые продовольственные товары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. Вечерняя Москва 8 мая в 07:31