Законопроект о реформе накопительной пенсии, который разработали Минфин и ЦБ, должен поступить на рассмотрение в Госдуму в этом году, возможно, до конца весенней сессии, сообщила газета «Известия» со ссылкой на главу комитета Думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Депутат Верховной рады, член партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Марьяна Безуглая внесла законопроект, предлагающий разрешить украинским офицерам убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ.