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Экономист Смирнов заявил о сокращении связи между курсом доллара и инфляцией в России

Смирнов заявил о сокращении связи между курсом доллара и инфляцией в России.
Lenta.ru
Однако связь между курсом доллара и ценами в магазинах, ранее прямая и очевидная, сокращается.
Свободная Пресса
Однако рост потребительских цен при этом замедлился.
РИА Новости
Многое зависит и от логистики – пока товары и комплектующие в основном распродаются из складских запасов.
РИА Новости

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Экономист Смирнов заявил, что связь между курсом доллара и инфляцией в России сокращается
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