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Экономика

Экономист Софья Донец озвучила прогноз о падении курса доллара до 70,5 рубля

Экономист по РФ и СНГ "Ренессанс Капитала" Софья Донец спрогнозировала падение курса доллара до 70,5 рубля.
RuNews24.ru
Донец подчеркнула: рубль недооценен на 10-12%.
Общественная служба новостей
На сегодняшний день стоимость доллара составляет 74,18 рубля.
Общественная служба новостей
Еще один обозначенный экономистом фактор в пользу укрепления рубля - смягчение санкционных ограничений.
Российская газета

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