Россия теперь находится на четвертом месте по числу заболеваний коронавирусной инфекцией с начала пандемии и опережает по этому показателю все остальные страны Европы, следует из официальной статистики.
Сенаторы Совета Федерации России Андрей Турчак, Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова предложили отменить наказания за нарушения, которое зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на автодорогах не по ГОСТам.
"Несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта [по транзиту газа] и, безусловно, будет полностью их выполнять", - заявил глава государства во вторник журналистам.