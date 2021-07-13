RuNews24.ruЭкономист Софья Донец озвучила прогноз о падении курса доллара до 70,5 рубляЭкономист по РФ и СНГ "Ренессанс Капитала" Софья Донец спрогнозировала падение курса доллара до 70,5 рубля.RuNews24.ruНа сегодняшний день стоимость доллара составляет 74,18 рубля.Общественная служба новостей"По нашим оценкам рубль недооценен на 10-12%", — заявила Донец, уточнив, что сейчас существенно снизилась зависимость курса рубля от стоимости нефти.Газета.RuЕще один обозначенный экономистом фактор в пользу укрепления рубля - смягчение санкционных ограничений.Российская газетаЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаГазета.RuАБНПодробнее о событииЭкономист Софья Донец озвучила прогноз о падении курса доллара до 70,5 рубляRuNews24.ruвчера в 16:53Эксперт спрогнозировала падение доллара до 70,5 рубляАБНвчера в 15:15Озвучен прогноз о падении доллара до 70,5 рубМосковский Комсомолецвчера в 12:40Эксперт: К концу года курс доллара может опуститься до 70,5 рубляРоссийская газетавчера в 13:36В России спрогнозировали обвал доллара осенью 2021 годаОбщественная служба новостейвчера в 13:16Эксперт спрогнозировала падение доллара до 70,5 рублейГазета.Ruвчера в 13:41Эксперт дал прогноз по курсу рубля к концу годаПРАЙМвчера в 12:23Показать ещёОценить63Поделиться