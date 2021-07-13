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Экономика

Экономист Софья Донец озвучила прогноз о падении курса доллара до 70,5 рубля

Экономист по РФ и СНГ "Ренессанс Капитала" Софья Донец спрогнозировала падение курса доллара до 70,5 рубля.
RuNews24.ru
На сегодняшний день стоимость доллара составляет 74,18 рубля.
Общественная служба новостей
"По нашим оценкам рубль недооценен на 10-12%", — заявила Донец, уточнив, что сейчас существенно снизилась зависимость курса рубля от стоимости нефти.
Газета.Ru
Еще один обозначенный экономистом фактор в пользу укрепления рубля - смягчение санкционных ограничений.
Российская газета

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