Будьте в Плюсе

Экономист Солодков посоветовал изучить свое финансовое положение, прежде чем брать кредит

"Оцените, насколько у вас стабильно с доходами и как прочно материальное положение. Ведь будущее непредсказуемо, неплохо иметь запас прочности на случай непредвиденных ситуаций", — сказал эксперт.
РИА Новости
Хотя бы сравнить инфляцию, ставку кредита и динамику своих доходов, называет профессор важные для изучения своей кредитоспособности показатели.
ПРАЙМ
Если доходы будут расти быстрее инфляции, значит расплатиться с кредитом будет проще, если наоборот – стоит повременить с желанием брать долг.
ПРАЙМ
Солодков предупреждает: попытки найти выгоду за счет изменений валютных курсов или разницы процентных ставок могут привести к плачевному результату.
Online47.ru

С чего всё началось

Профессор Солодков: брать кредит стоит, когда доходы растут быстрее инфляции
Ежедневные СМС-сообщения от различных финансовых организаций с "выгодными" предложениями взять кредит под низкие проценты выглядят заманчиво, но прежде чем обращаться к банку, стоит изучить ситуацию на финансовых рынках, оценить свой "кредитный потенциал", рассказал агентству "Прайм" директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.
ПРАЙМ18:01

Подробнее о событии

Экономист объяснил, когда лучше обождать с кредитом
Телеканал 360°21:24
Когда не опасно брать кредит, рассказал финансист
Life.ru19:39
Экономист Солодков посоветовал изучить свое финансовое положение, прежде чем брать кредит
РИА Новости18:16
Экономист Солодков посоветовал оценить свои доходы и инфляцию перед оформлением кредита
Экономика сегодня18:28
Экономист Солодков призвал учитывать инфляцию при решении брать кредит
ФАН18:17
Россиян предупредили, когда лучше не брать кредит
Online47.ru19:21
Профессор Солодков: брать кредит стоит, когда доходы растут быстрее инфляции
ПРАЙМ18:01

Интересное

Пересильд заявила, что готова к возможным изменениям во внешности в состоянии невесомости

Российская актриса Юлия Пересильд, исполняющая главную роль фильме "Вызов", который будет сниматься на МКС, заявила, что готова к возможным изменениям во внешности в состоянии невесомости и будет следовать советам, полученным от космонавтов.
РИА Новости4 октября в 07:08

Президент Польши Дуда призвал НАТО отреагировать на ситуацию с «Северным потоком — 2»

НАТО и ЕС должны задуматься о противостоянии "вызовам", которые "может принести" российский газопровод "Северный поток — 2". Об этом, как передает Polskie Radio 24, в ходе Варшавского форума по безопасности заявил президент Польши Анджей Дуда.
РИА Новости17:47

США и еще 44 страны передали России в ОЗХО вопросы по делу Навального

"Сегодня в Гааге США и 44 другие страны передали вопросы Российской Федерации относительно отравления Алексея Навального на российской территории в прошлом году", - утверждается в заявлении, которое распространила пресс-служба Госдепартамента.
ТАССвчера в 16:38

Сахалинский полицейский, попавший в ДТП пьяным, заплатит за лечение пассажира

Углегорский городской прокурор, действуя в интересах территориального фонда обязательного медицинского страхования, обратился в суд с иском к гражданину М. о взыскании денежных средств, затраченных на лечение.
Сахалин.Инфо20:48

АВТОВАЗ частично возобновил работу линии по сборке автомобилей LADA Largus и XRay

Концерн «АвтоВАЗ» частично возобновил работу производственной линии B0 (LADA Largus, LADA XRay, Renault Logan, Renault Sandero), простой на которой из-за нехватки комплектующих планировался на 4-5 октября.
Автоновости днявчера в 09:46