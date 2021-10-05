Пересильд заявила, что готова к возможным изменениям во внешности в состоянии невесомости

Российская актриса Юлия Пересильд, исполняющая главную роль фильме "Вызов", который будет сниматься на МКС, заявила, что готова к возможным изменениям во внешности в состоянии невесомости и будет следовать советам, полученным от космонавтов.