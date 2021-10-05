Ежедневные СМС-сообщения от различных финансовых организаций с "выгодными" предложениями взять кредит под низкие проценты выглядят заманчиво, но прежде чем обращаться к банку, стоит изучить ситуацию на финансовых рынках, оценить свой "кредитный потенциал", рассказал агентству "Прайм" директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.
Российская актриса Юлия Пересильд, исполняющая главную роль фильме "Вызов", который будет сниматься на МКС, заявила, что готова к возможным изменениям во внешности в состоянии невесомости и будет следовать советам, полученным от космонавтов.
НАТО и ЕС должны задуматься о противостоянии "вызовам", которые "может принести" российский газопровод "Северный поток — 2". Об этом, как передает Polskie Radio 24, в ходе Варшавского форума по безопасности заявил президент Польши Анджей Дуда.
"Сегодня в Гааге США и 44 другие страны передали вопросы Российской Федерации относительно отравления Алексея Навального на российской территории в прошлом году", - утверждается в заявлении, которое распространила пресс-служба Госдепартамента.
Углегорский городской прокурор, действуя в интересах территориального фонда обязательного медицинского страхования, обратился в суд с иском к гражданину М. о взыскании денежных средств, затраченных на лечение.
Концерн «АвтоВАЗ» частично возобновил работу производственной линии B0 (LADA Largus, LADA XRay, Renault Logan, Renault Sandero), простой на которой из-за нехватки комплектующих планировался на 4-5 октября.