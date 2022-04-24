Будьте в Плюсе

Экономист Сорокина напомнила о выплатах в размере 10 тыс. рублей ветеранам ко Дню Победы

Граждане России в рамках указа президента страны Владимира Путина о ежегодной выплате ветеранам Великой Отечественной Войны (ВОВ) каждый год ко Дню Победы получают денежные выплаты в размере 10 тыс. рублей.
Известия
Ежегодные выплаты получают граждане России, а также постоянно проживающие в Латвии, Литве и Эстонии, добавляет она.
ПРАЙМ
Получить выплаты могут инвалиды Великой Отечественной войны и участники Великой Отечественной войны.
Lenta.ru
Денежные средства будут переведены вместе с пенсией в апреле или мае.
ПРАЙМ

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Экономист Сорокина: ветеранам ВОВ выплатят 10 тысяч рублей ко Дню Победы
Телеканал 360°19:38
Экономист Сорокина напомнила о выплате ветеранам ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей
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