Lenta.ruЭкономист Сорокина напомнила о выплатах в размере 10 тысяч рублей ветеранам ко Дню ПобедыПо словам экономиста, в апреле 2019-го президент России Владимир Путин подписал Указ о ежегодной выплате ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей.Lenta.ruЕжегодные выплаты получают граждане России, а также постоянно проживающие в Латвии, Литве и Эстонии, добавляет она.ПРАЙМПолучить выплаты могут инвалиды Великой Отечественной войны и участники Великой Отечественной войны.Lenta.ruДенежные средства будут переведены вместе с пенсией в апреле или мае.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПрофильПрофильБийский рабочийGorodkirov.ruТелеканал 360°ИзвестияRZN.infoПенза-ПрессНародные новостиВечерняя МоскваКомсомольская правдаREGNUMЭкономика сегодняАктуальные НовостиA42.RULife.ruГазета.RuOm1.ruПодробнее о событииЭкономист Сорокина напомнила о выплатах в размере 10 тыс. рублей ветеранам ко Дню ПобедыИзвестия20:11Экономист Сорокина напомнила о выплате ветеранам ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублейПРАЙМ19:02Самое цитируемоеЭкономист Сорокина напомнила о выплатах в 10 тыс. рублей ветеранам ко Дню ПобедыГазета.Ru01:46Экономист Сорокина напомнила о выплатах ветеранам к 9 МаяNews.ru20:29Ветеранам напомнили о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей ко Дню ПобедыКомсомольская правда20:26Доцент экономфака РУДН Сорокина рассказала, кто из пенсионеров получит выплаты к 9 МаяТелеканал 360°04:35Экономист Сорокина напомнила о выплатах в размере 10 тысяч рублей ветеранам ко Дню ПобедыLenta.ru19:29Показать ещёОценить264Поделиться