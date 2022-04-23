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Экономист Сорокина напомнила о выплатах в размере 10 тысяч рублей ветеранам ко Дню Победы

По словам экономиста, в апреле 2019-го президент России Владимир Путин подписал Указ о ежегодной выплате ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей.
Lenta.ru
Ежегодные выплаты получают граждане России, а также постоянно проживающие в Латвии, Литве и Эстонии, добавляет она.
ПРАЙМ
Получить выплаты могут инвалиды Великой Отечественной войны и участники Великой Отечественной войны.
Lenta.ru
Денежные средства будут переведены вместе с пенсией в апреле или мае.
ПРАЙМ

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Экономист Сорокина напомнила о выплатах в размере 10 тыс. рублей ветеранам ко Дню Победы
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Экономист Сорокина напомнила о выплате ветеранам ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей
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