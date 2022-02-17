Будьте в Плюсе

Экономист Сорокина рекомендовала российским пенсионерам увольняться в конце месяца

Сорокина заявила, что при увольнении пенсионерам стоит задуматься об индексации страховых выплат.
Lenta.ru
С учетом действующей методики подсчетов при прочих равных выгоднее распрощаться с работой к концу месяца, пояснила агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН, к.э.н Лариса Сорокина.
ПРАЙМ
Пенсионный фонд России ежемесячно получает от работодателя информацию о работниках, при этом период работы в течении месяца не имеет значения, отмечает эксперт.
РИА Новости
Списки работников передаются в виде отчета по итогам каждого календарного месяца до 15 числа следующего месяца.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Экономист Сорокина: пенсионерам выгоднее всего увольняться в конце месяца
Телеканал 360°20:05
Эксперт Сорокина: пенсионеру выгоднее всего уволиться к концу месяца
ПРАЙМ17:01
Самое цитируемое
Экономист Сорокина рекомендовала пенсионерам увольняться в конце месяца для получения доплат
RT на русском18:34
Экономист Сорокина рекомендовала российским пенсионерам увольняться в конце месяца
Lenta.ru18:09
Экономист Сорокина посоветовала пенсионерам увольняться ближе к концу месяца для доплаты
Газета.Ru17:40
Экономист Сорокина посоветовала пенсионерам увольняться ближе к концу месяца ради доплаты
РИА Новости17:16
Экономист Сорокина: пенсионерам наиболее выгодно увольняться к концу месяца
Известия19:35

Интересное

Обладательница серебра ОИ-2022 Трусова расплакалась на пресс-конференции

Российская фигуристка Александра Трусова, занявшая второе место в индивидуальном турнире Олимпийских игр в Пекине, расплакалась во время общения с журналистами.
ФАНвчера в 11:21

В 2021-м подорожали все продукты, кроме одного. Что будет с ценами в 2022-м?

По итогам января потребительские цены в России достигли шестилетнего максимума и выросли на 8,73% относительно января прошлого года.
ИрСитивчера в 05:00

Часть пенсионеров в России обрадовали новой выплатой не менее 11 000 рублей с 18 февраля

Большинство пенсионеров, проживающих на территории России, могут получить денежные выплаты от государства.
Banki Loansвчера в 08:34

Новый 7-местный кроссовер Lada Niva Grand 2022-2023 представлен на первых фото

Новый 7-местный кроссовер Lada Niva Grand 2022-2023 представлен на первых фото.
Tver-portal.ruвчера в 01:32

Компания Mercedes-Benz остановила прием заказов на седан E-Class

Компания Mercedes-Benz решила приостановить прием заказов в Германии на седан E-Class.
Тарантас Ньюсвчера в 05:32

Вышла новая часть стратегии Total War: Warhammer

Total War: Warhammer 3 объединяет жанры пошаговой глобальной стратегии и тактических битв в реальном времени.
Sibnet Новостивчера в 12:29

В Интернете показали первые изображения кросс-универсала ВАЗ-2104 с полным приводом

Канадский дизайнер представил рендеры гипотетического универсала ВАЗ-2104 с задатками кроссовера.
CarsWeek.ruвчера в 02:06

Eurosurveillance: у привитых пациентов могут наблюдаться восемь симптомов штамма «омикрон»

У полностью вакцинированных людей могут наблюдаться восемь симптомов при заражении штаммом омикрон.
РИА Новости18:34

Профилактолог Токарев связал слабую эрекцию после COVID-19 с нарушением работы сосудов

Токарев отметил, что за последние полгода в России на 43 процента вырос спрос на препараты для повышения потенции, и предположил, что слабая эрекция может являться одним из осложнений после COVID-19.
Lenta.ru16:13

Врач Шамгунова предупредила, что корь может вызвать повторное заражение коронавирусом

Косвенной причиной повторного заражения COVID-19 могут стать последствия одного заболевания, которое приводит к утрате иммунной системой "памяти" о перенесенных инфекциях, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук Белла Шамгунова.
РИА Новости18:08