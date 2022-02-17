Будьте в Плюсе

Экономист Сорокина рекомендовала российским пенсионерам увольняться в конце месяца

Сорокина заявила, что при увольнении пенсионерам стоит задуматься об индексации страховых выплат.
Lenta.ru
С учетом действующей методики подсчетов при прочих равных выгоднее распрощаться с работой к концу месяца, пояснила агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН, к.э.н Лариса Сорокина.
ПРАЙМ
Пенсионный фонд России ежемесячно получает от работодателя информацию о работниках, при этом период работы в течении месяца не имеет значения, отмечает эксперт.
РИА Новости
Списки работников передаются в виде отчета по итогам каждого календарного месяца до 15 числа следующего месяца.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Экономист Сорокина рассказала, что пенсионерам выгоднее всего увольняться в конце месяца
Life.ru18:50
Эксперт Сорокина: пенсионеру выгоднее всего уволиться к концу месяца
ПРАЙМ17:01
Самое цитируемое
Экономист Сорокина рекомендовала российским пенсионерам увольняться в конце месяца
Lenta.ru18:09
Экономист Сорокина посоветовала пенсионерам увольняться ближе к концу месяца для доплаты
Газета.Ru17:40
Экономист Сорокина назвала наиболее выгодное время для увольнения пенсионерам
ФАН17:36
Экономист Сорокина посоветовала пенсионерам увольняться ближе к концу месяца ради доплаты
РИА Новости17:16
Экономист Сорокина рекомендовала пенсионерам увольняться в конце месяца для получения доплат
RT на русском18:34

Интересное

S.T.A.L.K.E.R. 2 больше не планируют переносить

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заявлена на 8 декабря 2022 года. Проект поступит в продажу на ПК и Xbox Series.
Чемпионатвчера в 05:40

Три человека погибли в ДТП в Новосибирской области

В результате ДТП на месте погиб водитель автомобиля Renault Logan, его пассажиры умерли спустя несколько часов в лечебном учреждении, среди них мальчик 2015 года рождения.
ТАССвчера в 11:11

БМП-1 столкнулась с танком Т-64БВ во время учений ВСУ в Ровенской области

Во время учений Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Метель-2022" БМП-1 врезалась в танк. Кадры произошедшего показали в эфире телеканала "1+1".
Газета.Ru17:58

Трусова заявила, что Олимпиада в Пекине сломала ее жизнь навсегда

«Чтобы вы знали, это соревнование сломало мою жизнь навсегда», — сказала 17-летняя фигуристка тренеру Сергею Дудакову.
ФАН17:58

Абсолютно новый ЗАЗ-1102 «Таврия Нова» 2022 года показан на фоторендерах в Интернете

Дизайнер Роман Прядко показал, как мог бы выглядеть ЗАЗ-1102 Таврия. Автор назвал проект "Таврия Нова 2022".
NVLвчера в 14:04

Блинкен поблагодарил главу МИД Польши Рау за помощь покидающим Украину американцам

Госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил главу МИД Польши Збигнева Рау за помощь покидающим Украину американцам.
RT на русском18:23

МИД РФ опубликовал текст письменной реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности

Посол США в РФ Джон Салливан в четверг получил письменную реакцию Москвы на ответ США по теме гарантий безопасности, говорится в опубликованном в четверг на сайте МИД РФ соответствующем документе.
ТАССвчера в 09:01

Ученые работают над созданием космического паруса

Астрономы десятилетиями ждали запуска космического телескопа Джеймса Уэбба, который обещает заглянуть в космос дальше, чем когда-либо прежде.
Android-robot.comвчера в 03:57

Eurosurveillance: у привитых пациентов могут наблюдаться восемь симптомов штамма «омикрон»

У полностью вакцинированных людей могут наблюдаться восемь симптомов при заражении штаммом омикрон.
РИА Новости18:34