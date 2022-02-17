Lenta.ruЭкономист Сорокина рекомендовала российским пенсионерам увольняться в конце месяцаСорокина заявила, что при увольнении пенсионерам стоит задуматься об индексации страховых выплат.Lenta.ruС учетом действующей методики подсчетов при прочих равных выгоднее распрощаться с работой к концу месяца, пояснила агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН, к.э.н Лариса Сорокина.ПРАЙМПенсионный фонд России ежемесячно получает от работодателя информацию о работниках, при этом период работы в течении месяца не имеет значения, отмечает эксперт.РИА НовостиСписки работников передаются в виде отчета по итогам каждого календарного месяца до 15 числа следующего месяца.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПетербургский дневникПетербургский дневникDeita.ruЭкономика сегодняМИР 24ФАНГазета.RuLife.ruРЕН ТВПодробнее о событииЭкономист Сорокина рассказала, что пенсионерам выгоднее всего увольняться в конце месяцаLife.ru18:50Эксперт Сорокина: пенсионеру выгоднее всего уволиться к концу месяцаПРАЙМ17:01Самое цитируемоеЭкономист Сорокина рекомендовала российским пенсионерам увольняться в конце месяцаLenta.ru18:09Экономист Сорокина посоветовала пенсионерам увольняться ближе к концу месяца для доплатыГазета.Ru17:40Экономист Сорокина назвала наиболее выгодное время для увольнения пенсионерамФАН17:36Экономист Сорокина посоветовала пенсионерам увольняться ближе к концу месяца ради доплатыРИА Новости17:16Экономист Сорокина рекомендовала пенсионерам увольняться в конце месяца для получения доплатRT на русском18:34Показать ещёОценить49Поделиться