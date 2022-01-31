"Февральское увеличение пенсий будет идти уже по отношению к декабрю, иными словами, пенсию проиндексируют еще на 2,5%, то есть на разницу между фактической (8,4%) и прогнозной (5,9%) инфляцией", - пояснила экономист.
Уничтожение конфискованных и санкционных, но пригодных для употребления продуктов питания могут запретить в России, соответствующий законопроект в ближайшее время внесут в Госдуму, сообщает газета "Известия".
Sony выпустила видео геймплея и скриншоты грядущей Horizon Forbidden West для PS4 Pro, чтобы продемонстрировать впечатляющие визуальные эффекты игры именно на этой всё еще выпускаемой компанией консоли.