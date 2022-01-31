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Экономист Сорокина сообщила, что пенсии россиян с 1 февраля проиндексируют на 8,6%

Фактическая инфляция отличается от прогноза и составила 8,4%, поэтому с первого февраля пенсионеры вновь получат увеличенные выплаты – уже на 8,6%, выше инфляции.
РИА Новости
"Февральское увеличение пенсий будет идти уже по отношению к декабрю, иными словами, пенсию проиндексируют еще на 2,5%, то есть на разницу между фактической (8,4%) и прогнозной (5,9%) инфляцией", - пояснила экономист.
РИА Новости
Материнский капитал тоже увеличат на 8,4% - в соответствии с фактической инфляцией.
РИА Новости
"В 2024 году средний размер пенсий по стране будет составлять 20 000 рублей", — помнила эксперт об обещании властей.
ПРАЙМ

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