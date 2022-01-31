"Февральское увеличение пенсий будет идти уже по отношению к декабрю, иными словами, пенсию проиндексируют еще на 2,5%, то есть на разницу между фактической (8,4%) и прогнозной (5,9%) инфляцией", — раъяснила эксперт.
В главном событии турнира Bellator 273, прошедшего в ночь на 30 января в Финиксе (США), встретились чемпион лиги в тяжелом весе Райан Бейдер и обладатель титула временного чемпиона Валентин Молдавский.
Как сообщает издание "КП", известный актер Алексей Гуськов появился на вручении премии "Золотой орел" в сопровождении своей коллеги Натальи Рогожкиной, которая является вдовой погибшего актера Андрея Панина.
Гэри Андерсон, бывший конструктор гоночных машин, а ныне эксперт издания The Race, считает, что переход на резину 18-дюймовой размерности повлечёт изменение в поведении машин, к которым гонщикам и командам ещё предстоит адаптироваться.