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Экономист Сорокина сообщила, что пенсии россиян с 1 февраля проиндексируют на 8,6%

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Фактическая инфляция отличается от прогноза и составила 8,4%, поэтому с первого февраля пенсионеры вновь получат увеличенные выплаты – уже на 8,6%, выше инфляции.
РИА Новости
"Февральское увеличение пенсий будет идти уже по отношению к декабрю, иными словами, пенсию проиндексируют еще на 2,5%, то есть на разницу между фактической (8,4%) и прогнозной (5,9%) инфляцией", — раъяснила эксперт.
ПРАЙМ
28 января стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году.
URA.Ru
Материнский капитал тоже увеличат на 8,4% - в соответствии с фактической инфляцией.
РИА Новости

Подробнее о событии

Пенсии россиян вновь проиндексируют в феврале из-за роста инфляции
ФАН20:43
Эксперт Сорокина: с февраля пенсионеры получат выплаты, проиндексированные на 8,6%
ПРАЙМ20:04
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