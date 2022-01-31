РИА НовостиЭкономист Сорокина сообщила, что пенсии россиян с 1 февраля проиндексируют на 8,6%Пенсионные выплаты в России проиндексировали на 8,6% из-за фактической инфляции, которая превысила прогноз, заявила доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина.RT на русском"Февральское увеличение пенсий будет идти уже по отношению к декабрю, иными словами, пенсию проиндексируют еще на 2,5%, то есть на разницу между фактической (8,4%) и прогнозной (5,9%) инфляцией", — раъяснила эксперт.ПРАЙМИндексация для данных категорий лиц также составит 8,6% — выше фактической инфляции.ПРАЙММатеринский капитал повысят на те же 8,6%.ПРАЙМЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВЭкономика сегодняГазета.RuiReactorФАНТелеканал 360°MagadanMedia.ruПодробнее о событииЭкономист напомнил об индексации пенсий для россиян с февраляТелеканал 360°21:08Эксперт Сорокина: с февраля пенсионеры получат выплаты, проиндексированные на 8,6%ПРАЙМ20:04Самое цитируемоеЭкономист Финогенова рассказала, что социальные пенсии вырастут на 7,7%Газета.Ru21:26Экономист раскрыл, у кого вырастут пенсии и выплаты с 1 февраляURA.Ru21:21Экономист Сорокина сообщила об индексации пенсий в России на 8,6% с февраляRT на русском22:10Пенсии россиян вновь проиндексируют в феврале из-за роста инфляцииФАН20:43Экономист Сорокина сообщила, что пенсии россиян с 1 февраля проиндексируют на 8,6%РИА Новости20:19Показать ещёОценить168Поделиться