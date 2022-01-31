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Экономист Сорокина сообщила, что пенсии россиян с 1 февраля проиндексируют на 8,6%

Пенсионные выплаты в России проиндексировали на 8,6% из-за фактической инфляции, которая превысила прогноз, заявила доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина.
RT на русском
"Февральское увеличение пенсий будет идти уже по отношению к декабрю, иными словами, пенсию проиндексируют еще на 2,5%, то есть на разницу между фактической (8,4%) и прогнозной (5,9%) инфляцией", — раъяснила эксперт.
ПРАЙМ
Индексация для данных категорий лиц также составит 8,6% — выше фактической инфляции.
ПРАЙМ
Материнский капитал повысят на те же 8,6%.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Экономист напомнил об индексации пенсий для россиян с февраля
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