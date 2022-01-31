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Экономист Сорокина сообщила об индексации пенсий в России на 8,6% с февраля

«Февральское увеличение пенсий будет идти уже по отношению к декабрю, иными словами, пенсию проиндексируют ещё на 2,5%, то есть на разницу между фактической (8,4%) и прогнозной (5,9%) инфляцией», — пояснила Сорокина.
RT на русском
Также с 1 февраля будут проиндексированы ежемесячные выплаты по инвалидности, чернобыльцам, вдовам погибших и умерших ветеранов ВОВ, участникам ВОВ, ветеранам боевых действий.
ТК Звезда
В будущем году, по мнению Сорокиной, повышение пенсий будет вестись ежегодно с 1 января.
ПРАЙМ
28 января стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году.
URA.Ru

Подробнее о событии

Пенсии россиян увеличатся с 1 февраля
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