Будьте в Плюсе

Экономист Сосновский назвал китайский юань и швейцарский франк альтернативой доллару

Сегодня в качестве альтернативы доллару можно обратить внимание на юани, хотя с обналичиванием китайской валюты могут возникнуть определенные трудности (в отличие, например, от швейцарского франка).
РИА Новости
Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский в беседе с агентством «Прайм» назвал альтернативу доллару.
Lenta.ru
Эксперт добавил, что в более долгосрочном плане швейцарский франк предпочтительней юаня с точки зрения стабильности динамики, так как экономика Китая «не столь диверсифицирована, как швейцарская, а также подвержена высоким геополитическим рискам».
Lenta.ru
Переводить иностранную валюту российским резидентам разрешается на зарубежные счета супругов, а также родителей, детей, дедушек, бабушек и внуков, включая усыновителей и усыновленных.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Эксперт Сосновский: хорошей альтернативой доллару становится покупка физического золота
ПРАЙМ19:03
Экономист Сосновский назвал китайский юань и швейцарский франк альтернативой доллару
Lenta.ru19:29
Эксперт Сосновский назвал в качестве альтернативы доллару золото и китайский юань
РИА Новости19:18
Эксперт: сейчас надо покупать не доллары и евро, а золото и юани
Свободная Пресса19:32

Интересное

Путин подписал указ, разрешающий компаниям платить долги зарубежным кредиторам в рублях

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами.
Lenta.ruвчера в 15:46

Международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России

Выпущенные Сбербанком карты Visa и MasterCard будут работать на территории России после приостановки работы платежных систем в стране, говорится в пояснительной записке банка.
Lenta.ru18:29

Белый дом сообщил, что президент США Байден поговорил с украинским коллегой Зеленским

Президент США Джо Байден позвонил по телефону украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.
Lenta.ru19:29

WP: США готовят план по эвакуации Зеленского с Украины

Госдепартамент США, Пентагон и другие американские ведомства готовят план действий на случай, если президент Украины Владимир Зеленский и его правительство будут вынуждены бежать из страны.
Известия16:45

Глава ДНР Пушилин сообщил о гибели командира батальона «Спарта» Владимира Жоги

Командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковник Владимир Жога погиб в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей из этого города, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
РИА Новостивчера в 12:36

Эксперт Гончаров: на Украине произошел крупнейший в истории захват иностранных заложников

По данным Национального центра управления обороной (структура Минобороны РФ), боевики националистических батальонов в Харькове, Сумах и других городах держат в заложниках около пяти тысяч иностранцев.
РИА Новости19:21

Депутат Рады Арахамия: гуманитарный коридор из Харькова могут организовать в воскресенье

Гуманитарный коридор из Харькова могут организовать в воскресенье, заявил член украинской делегации на переговорах Украины и России, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.
РИА Новости18:46

Представитель Эрдогана заявил, что Зеленский готов встретиться с Путиным в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Стамбуле или Анкаре.
Lenta.ruвчера в 12:52

«РИА Новости»: самолет «Уральских авиалиний» задержан в Египте из-за заявки лизингодателя

«Лизингодатель подал заявку в египетские авиационные власти, чтобы они остановили этот самолет, и Евроконтроль не выдает разрешение на пролет своей зоны, чтобы они вернулись»,— сказал собеседник агентства.
Коммерсантъ19:00

Путин заявил об отсутствии в России внешней агрессии для введения военного положения

Военное положение вводится в стране по закону по указу главы государства в случае внешней агрессии. В настоящее время в России такой нет.
Lenta.ruвчера в 08:19