Lenta.ruЭкономист Сосновский назвал китайский юань и швейцарский франк альтернативой долларуСейчас в качестве альтернативы доллару можно рассматривать покупку юаней, хотя с обналичиванием китайской валюты могут возникнуть определенные трудности (в отличие, например, от швейцарского франка).ПРАЙМДиректор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский в беседе с агентством «Прайм» назвал альтернативу доллару.Lenta.ruС другой, золото, будучи биржевым инструментом, может значительно меняться в стоимости.News.ruНедавно "Газета.Ru" рассказывала об особенностях покупки долларов и евро в текущих условиях.Газета.RuЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuЯмал-МедиаПрофильREGNUMКомсомольская правдаРамблерТелеканал 360°Вечерняя МоскваРЕН ТВПодробнее о событииФинансист Сосновский назвал в качестве альтернативы доллару китайский юань, швейцарский франк и золотоГазета.Ru19:59Эксперт Сосновский: хорошей альтернативой доллару становится покупка физического золотаПРАЙМ19:03Самое цитируемоеРоссиянам назвали лучшую альтернативу долларуРЕН ТВ20:42Эксперт Сосновский назвал золото и китайский юань альтернативой долларуТелеканал 360°20:03Экономист Сосновский назвал китайский юань альтернативой долларуКомсомольская правда20:56Экономист Сосновский назвал китайский юань и швейцарский франк альтернативой долларуLenta.ru19:29Эксперт Сосновский предложил инвестировать вместо доллара в золото и китайский юаньРИА Новости19:18Показать ещёОценить406Поделиться