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Экономист Сосновский назвал китайский юань и швейцарский франк альтернативой доллару

Сейчас в качестве альтернативы доллару можно рассматривать покупку юаней, хотя с обналичиванием китайской валюты могут возникнуть определенные трудности (в отличие, например, от швейцарского франка).
ПРАЙМ
Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский в беседе с агентством «Прайм» назвал
 альтернативу доллару.
Lenta.ru
С другой, золото, будучи биржевым инструментом, может значительно меняться в стоимости.
News.ru
Недавно "Газета.Ru" рассказывала об особенностях покупки долларов и евро в текущих условиях.
Газета.Ru

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Финансист Сосновский назвал в качестве альтернативы доллару китайский юань, швейцарский франк и золото
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