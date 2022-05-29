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Экономист Сыроваткин допустил повышение курса доллара во втором полугодии 2022 года

Укрепление рубля может закончиться во втором полугодии 2022 года и сдвинуть «справедливый» курс доллара к рублю выше 80, заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.
RT на русском
Российские власти уже начали постепенно смягчать валютный контроль.
Экономика сегодня
Согласно опубликованному материалу, из-за значительного роста лидером стал российский рубль.
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"Возникающий из-за указанных выше факторов дисбаланс провоцирует укрепление рубля, которое мы наблюдаем уже 2,5 месяца", — добавил Сыроваткин.
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Экономист Сыроваткин допустил повышение курса доллара во втором полугодии 2022 года
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Аналитик Сыроваткин ожидает во втором полугодии курс доллара выше 80 рублей
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