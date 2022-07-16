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Экономист Сыроваткин назвал красной линией для властей России доллар по 50 рублей

Вербальные интервенции властей, равно как и реальные шаги, направленные на ограничение укрепления рубля, показывают некую “красную линию” для курса российской валюты.
РИА Новости
29 июня глава Минфина Антон Силуанов заявил о возможности "пожертвовать" сверхдоходами для проведения интервенций против рубля с использованием валют дружественных стран.
ПРАЙМ
«Учитывая вышесказанное, уровень в 50 рублей за доллар можно условно назвать “красной линией”», — предположил он.
Lenta.ru
Для разных отраслей экономики комфортный курс свой, хотя власти называют компромиссным диапазон в 70-80 рублей за доллар.
РИА Новости

Подробнее о событии

Экономист Сыроваткин: доллар по 50 рублей является для российских властей «красной линией»
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