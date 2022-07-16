Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ВСУ одной из своих первоочередных целей считают Крымский мост, соединяющий Крымский полуостров и Краснодарский край, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на YouTube-канал "Фейгин Live" (Марк Фейгин внесен российским Минюстом в список СМИ-иноагентов).
Американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма считает, что в случае, если на пост президента США в 2024 году вновь будет избран представляющий американскую Республиканскую партию Дональд Трамп, это якобы «может решить все проблемы России».
Эпоха политического и экономического господства Запада подходит к концу, а мир движется к концепции биполярности и, возможно, многополярности, заявил экс-премьер Британии Тони Блэр в ежегодной речи на мероприятии фонда Дитчли.
Бывший глава Службы внешней разведки Украины и экс-внештатный советник украинского президента генерал Николай Маломуж заявил, что президент России Владимир Путин выдвинул ультиматум Киеву, предъявив ряд условий.