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Экономист Сыроваткин: после снятия валютных ограничений доллар может достичь 80 рублей

Главная причина двухмесячного укрепления рубля — превышение предложения валюты над спросом.
ПРАЙМ
После начала специальной военной операции на территории Украины спрос на валюту резко вырос.
Комсомольская правда
В свою очередь, агентство Bloomberg заявило, что российский рубль стал лучшей мировой валютой по укреплению к американскому доллару в 2022 году.
Москва 24
По мнению Сыроваткина, при снижении экспортной выручки на 20-30% в долларовом выражении доллар/рубль вполне может сдвинуться в диапазон 83-100 рублей за доллар.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Экономист Сыроваткин спрогнозировал укрепление доллара до 80 рублей
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