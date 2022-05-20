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Экономист Сыроваткин: после снятия валютных ограничений доллар может достичь 80 рублей

Главная причина двухмесячного укрепления рубля — превышение предложения валюты над спросом.
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Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин дал прогноз курсу рубля после снятия Банком России валютных ограничений.
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Курс рубля по отношению к доллару может сильно измениться, если будет снижена норма обязательной продажи валютной выручки экспортерами.
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По мнению Сыроваткина, при снижении экспортной выручки на 20-30% в долларовом выражении доллар/рубль вполне может сдвинуться в диапазон 83-100 рублей за доллар.
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Подробнее о событии

Экономист Сыроваткин спрогнозировал укрепление доллара до 80 рублей
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