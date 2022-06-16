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Экономист Табах заявил, что инфляция в России по итогам 2022 года будет ниже 15 процентов

Инфляция в России по итогам текущего года будет ниже 15% и уже в конце следующего года опустится до целевого уровня в 4%, поделился мнением с РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
РИА Новости
По последним данным Росстата, за период с 4 по 10 июня третий раз в этом году была зафиксирована недельная дефляция - на уровне 0,14%.
РИА Новости
По данным Минэкономразвития, инфляция в РФ в годовом выражении замедлилась до 16,69% на 10 июня с 17,02% неделей ранее.
РИА Новости
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
ПРАЙМ

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Экономист Табах: инфляция в России по итогам 2022 года будет ниже 15%
Online47.ru23:43
Экономист Табах: в конце 2023 года инфляция в России опустится до целевого уровня в 4%
Lenta.ru23:42
Экономист Табах заявил, что инфляция в России по итогам 2022 года будет ниже 15 процентов
РИА Новости23:20
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