Напомним, ранее рубль укрепился на фоне позитивных тенденций на мировой арене. Ранее специалист Saxo Bank Стин Якобсен рассказал, что российская валюта недооценена и может укрепиться до 65 рублей за доллар.

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С чего всё началось Спрогнозирована стоимость доллара и евро на 2021 год Доллар в новом году будет колебаться в пределах 70-80 рублей, а евро — 82-92 рубля, спрогнозировал для РИА Новости директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. РИА Новости вчера в 22:06