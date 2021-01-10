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Известия Мордовии
Известия Мордовии 

Экономист Тимошенко предсказал курс доллара и евро в 2021 году

Напомним, ранее рубль укрепился на фоне позитивных тенденций на мировой арене. Ранее специалист Saxo Bank Стин Якобсен рассказал, что российская валюта недооценена и может укрепиться до 65 рублей за доллар.В источнике
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РИА Новости

Спрогнозирована стоимость доллара и евро на 2021 год

Доллар в новом году будет колебаться в пределах 70-80 рублей, а евро — 82-92 рубля, спрогнозировал для РИА Новости директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.
РИА Новостивчера в 22:06
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Банкир дал прогноз стоимости доллара и евро на 2021 год

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Российская газета

Эксперт рассказал, какими будут курсы доллара и евро в 2021 году

Российская газетавчера в 01:27
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Спрогнозирована стоимость доллара и евро на 2021 год

РИА Новостивчера в 22:06
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РЕН ТВвчера в 23:39
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Московский Комсомолецвчера в 22:49
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Спрогнозирован курс доллара и евро на 2021 год

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