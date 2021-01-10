Экономист Тимошенко предсказал курс доллара и евро в 2021 году
Напомним, ранее рубль укрепился на фоне позитивных тенденций на мировой арене. Ранее специалист Saxo Bank Стин Якобсен рассказал, что российская валюта недооценена и может укрепиться до 65 рублей за доллар.В источнике
С чего всё началось
Спрогнозирована стоимость доллара и евро на 2021 год
Доллар в новом году будет колебаться в пределах 70-80 рублей, а евро — 82-92 рубля, спрогнозировал для РИА Новости директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.
РИА Новостивчера в 22:06
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