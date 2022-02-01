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Экономист Ткаченко сообщил о снижении интереса к программе материнского капитала

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Выяснилось, что на данный момент программа материнского капитала стала менее востребованной, чем ранее, при этом еще несколько лет назад материнский капитал способствовал увеличению рождаемости.
Ежедневные Новости Владивостока
Профессор Финансового университета при правительстве Александр Ткаченко рассказал, почему программа материнского капитала стала менее привлекательной для семей.
Главный региональный
Программу маткапитала несколько раз продлевали на относительно короткий срок.
РБК
После пика выдачи материнских сертификатов в 2015 году востребованность программы маткапитала стала сокращаться.
РБК

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Эксперты предложили заменить программу маткапитала более эффективными альтернативами
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