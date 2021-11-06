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Экономист ВШЭ Миронов: техника, авто, iPhone, гречка и консервы подорожают к Новому году

К Новому году в России увеличится стоимость сотовых телефонов, в частности, компании Apple, а также некоторых продуктов.
URA.Ru
Как отмечают эксперты, подорожание происходит из-за дефицита товаров, где используются чипы – например, в бытовой технике и автомобилях.
Вести ФМ
Например, спрос на продукцию Apple в мире не удовлетворен – сокращается производство, что вызывает дефицит и рост цен.
ТВК
В частности, к Новому году вырастут цены на гречку, консервы и другие продукты, которые экспортируются в большом количестве.
Lenta.ru

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Экономист Миронов: к Новому году подорожают мобильники, бытовая техника, авто, гречка и консервы
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