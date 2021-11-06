Lenta.ruЭкономист ВШЭ Миронов: техника, авто, iPhone, гречка и консервы подорожают к Новому годуК Новому году в России увеличится стоимость сотовых телефонов, в частности, компании Apple, а также некоторых продуктов.URA.RuКак отмечают эксперты, подорожание происходит из-за дефицита товаров, где используются чипы – например, в бытовой технике и автомобилях.Радио МаякВ частности, к Новому году вырастут цены на гречку, консервы и другие продукты, которые экспортируются в большом количестве.Lenta.ruЭкономист предупредил россиян и о подорожании продуктов.Lenta.ruЧитать далееСвернутьАктуальные НовостиАктуальные НовостиФАНТелеканал 360°ТОП ТверьВечерняя МоскваНародные новостиЭкономика сегодняLife.ruSpeedMeКавказ ПостLive24Car.ruПодробнее о событииЭкономист Миронов: к Новому году подорожают мобильники, бытовая техника, авто, гречка и консервыПРАЙМ19:23Экономист ВШЭ назвал 5 товаров, которые подорожают к Новому годуURA.Ruвчера в 11:02Самое цитируемоеЭкономист Миронов предупредил о подорожании консервов и iPhone к Новому годуФАН19:06Экономист предупредил о подорожании айфонов и гречки в РоссииСекрет фирмывчера в 12:49Экономист ВШЭ Валерий Миронов: к Новому году подорожают смартфоны и некоторые продуктыТелеканал 360°вчера в 15:32Экономист ВШЭ Миронов: техника, авто, iPhone, гречка и консервы подорожают к Новому годуLenta.ruвчера в 15:01Экономист Миронов предупредил о росте цен на технику и продукты к Новому годуЭкономика сегодня17:49Показать ещёОценить155Поделиться