Экономист Василий Колташов назвал резервную валюту после краха доллара

Политическая Экспертиза 7

Отечественный экономист Василий Колташов рассказал, какая валюта может оказаться резервной на фоне краха доллара. Последний за пару месяцев американская валюта потеряла свои позиции по отношению к евро и фунту стерлингов.