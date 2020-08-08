Экономист Василий Колташов назвал резервную валюту после краха доллара
Отечественный экономист Василий Колташов рассказал, какая валюта может оказаться резервной на фоне краха доллара. Последний за пару месяцев американская валюта потеряла свои позиции по отношению к евро и фунту стерлингов.В источнике
С чего всё началось
Экономист Колташов назвал будущую международную валюту после краха доллара
Поиск международной валюты может привести к отказу от платежей между странами с помощью денежных знаков, считает экономист Василий Колташов. Доллар в последнее время теряет свои позиции на фоне остальных денежных номиналов. В июле американская валюта обновила свой минимум.
Политическая Экспертиза7 августа в 05:23
Подробнее о событии
Доллар десятилетиями доминировал в мировой экономике. Почему его господству приходит конец?
Lenta.ru5 августа в 17:02
Экономист Колташов назвал международную валюту, которая заменит доллара после его краха
Planet Today7 августа в 08:25
Экономист Колташев рассказал, когда обрушится доллар и что за этим последует
Южный Федеральный7 августа в 04:57
Экономист Колташов назвал будущую международную валюту после краха доллара
Политическая Экспертиза7 августа в 05:23