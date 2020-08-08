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Экономист Василий Колташов назвал резервную валюту после краха доллара

Отечественный экономист Василий Колташов рассказал, какая валюта может оказаться резервной на фоне краха доллара. Последний за пару месяцев американская валюта потеряла свои позиции по отношению к евро и фунту стерлингов.В источнике
С чего всё началось
Политическая Экспертиза

Экономист Колташов назвал будущую международную валюту после краха доллара

Поиск международной валюты может привести к отказу от платежей между странами с помощью денежных знаков, считает экономист Василий Колташов. Доллар в последнее время теряет свои позиции на фоне остальных денежных номиналов. В июле американская валюта обновила свой минимум.
Политическая Экспертиза7 августа в 05:23
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Экономика сегодня

Названы перспективы золота в качестве международной валюты

Экономика сегоднявчера в 05:39
RT на русском

Эксперт оценил перспективы золота как международной валюты

RT на русском7 августа в 09:47
Lenta.ru

Доллар десятилетиями доминировал в мировой экономике. Почему его господству приходит конец?

Lenta.ru5 августа в 17:02
Planet Today

Экономист Колташов назвал международную валюту, которая заменит доллара после его краха

Planet Today7 августа в 08:25
Южный Федеральный

Экономист Колташев рассказал, когда обрушится доллар и что за этим последует

Южный Федеральный7 августа в 04:57
Политическая Экспертиза

Экономист Колташов назвал будущую международную валюту после краха доллара

Политическая Экспертиза7 августа в 05:23
Подмосковье Сегодня

Экономист рассказал о судьбе американского доллара

Подмосковье Сегодня7 августа в 09:26

ЛНР уличила Зеленского в санкционировании военных преступлений

Как пояснил Муратов, такие украинские обстрелы нарушают 13-ю и 14-ю статьи Дополнительного протокола II к Женевским конвенциям, касающиеся защиты жертв немеждународных конфликтов, так как первая запрещает акты насилия против гражданского населения, а вторая – нападение или уничтожение объектов жизнеобеспечения.
Журналистская правда7 августа в 11:34

Описан необычный симптом коронавируса

Врачи призвали коллег обращать пристальное внимание на других пациентов, жалующихся на постоянную икоту, и отметили, что коронавирусная инфекция проявляет все больше нетипичных симптомов.
Lenta.ruвчера в 19:05
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Неравномерный нагрев воды в микроволновке делает чай невкусным

В рамках специального научного исследования американских ученых, стало известно о причинах того, почему чай, который до этого заварили на воде, а затем вскипятили в СВЧ-печи, просто невозможно пить.
Live24вчера в 11:11
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Богатая кальцием сверхновая впервые изучена в рентгеновском диапазоне

Впервые астрономы изучали богатую кальцием сверхновую в рентгеновском диапазоне, что позволило глубже понять последние месяцы жизненного цикла звезды, предшествующие взрыву, а также саму финальную вспышку.
AstroNews.ru6 августа в 10:32

Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

С 1 июля россияне, согласно федеральному закону № 377, который вносит изменения в регулирование деятельности по взысканию просроченной задолженности, получили возможность узнавать о передаче своих долгов коллекторам через Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).
РБКвчера в 03:00
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Ученые обнаружили внеземную причину многообразия жизни на Земле

Причина многообразия жизни на Земле — изменения в морской среде из-за резко увеличившегося в четыре раза содержания фосфора около 800 млн лет назад, рассказал профессор Осаки Кэнтаро Тэрада.
Экономика сегоднявчера в 20:13
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Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.
Lenta.ru7 августа в 13:23
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Посол России заявил о росте зависимости политики Британии от США

Великобритания, покинув ЕС, стремилась к независимости своих решений, однако в настоящее время она становится все более зависимой и связанной с политикой США, сказал посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин в интервью китайскому телеканалу CGTN.
РИА Новости20:00