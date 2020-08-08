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Экономист Василий Колташов назвал резервную валюту после краха доллара

Отечественный экономист Василий Колташов рассказал, какая валюта может оказаться резервной на фоне краха доллара. Последний за пару месяцев американская валюта потеряла свои позиции по отношению к евро и фунту стерлингов.В источнике
С чего всё началось
Политическая Экспертиза

Экономист Колташов назвал будущую международную валюту после краха доллара

Поиск международной валюты может привести к отказу от платежей между странами с помощью денежных знаков, считает экономист Василий Колташов. Доллар в последнее время теряет свои позиции на фоне остальных денежных номиналов. В июле американская валюта обновила свой минимум.
Политическая Экспертиза7 августа в 05:23
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Planet Today

Экономист Колташов назвал международную валюту, которая заменит доллара после его краха

Planet Today7 августа в 08:25
RT на русском

Эксперт оценил перспективы золота как международной валюты

RT на русском7 августа в 09:47
Подмосковье Сегодня

Экономист рассказал о судьбе американского доллара

Подмосковье Сегодня7 августа в 09:26
Экономика сегодня

Названы перспективы золота в качестве международной валюты

Экономика сегоднявчера в 05:39
Южный Федеральный

Экономист Колташев рассказал, когда обрушится доллар и что за этим последует

Южный Федеральный7 августа в 04:57
Политическая Экспертиза

Экономист Колташов назвал будущую международную валюту после краха доллара

Политическая Экспертиза7 августа в 05:23
Lenta.ru

Доллар десятилетиями доминировал в мировой экономике. Почему его господству приходит конец?

Lenta.ru5 августа в 17:02

Онколог назвал основной признак предракового состояния

Хирург-онколог Иван Карасев объяснил на своей странице в Instagram, как распознать возникновение папилломы в гортани, а также назвал главные признаки предракового состояния, сообщает Федеральное агентство новостей.
Онколог назвал основной признак предракового состояния
РИАМО7 августа в 14:47
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Более 50 медорганизаций Алтайского края возобновили плановую медпомощь

Глава алтайского минздрава Дмитрий Попов отметил, что с 7 августа дополнительно к шести ЦРБ в регионе возобновили оказание плановой медпомощи еще 45 медицинских организаций.
Аргументы и Факты - Алтай6 августа в 21:33
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Посол России заявил о росте зависимости политики Британии от США

Великобритания, покинув ЕС, стремилась к независимости своих решений, однако в настоящее время она становится все более зависимой и связанной с политикой США, сказал посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин в интервью китайскому телеканалу CGTN.
РИА Новости20:00

Медведев объяснил мотивы признать независимость Абхазии и Южной Осетии

Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии, потому что иначе Закавказье могло превратиться в пороховую бочку, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
РИА Новостивчера в 07:38
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Тарифы за услуги ЖКХ для россиян вырастут на 4% во втором полугодии

Во втором полугодии 2020 года тарифы за коммунальные услуги для граждан в среднем по России вырастут не более чем на 4%. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, передает информагентство ПРАЙМ.
РБК7 августа в 05:27
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Во время беспорядков в Бейруте погиб один полицейский, ранены более 70

Главное управление безопасности Ливана подтвердило гибель одного сотрудника правоохранительных органов во время антиправительственных акций протеста в Бейруте и назвало его имя: в стычках с демонстрантами погиб старший сержант Тауфик аль-Дуайхи.
Комсомольская правда19:13