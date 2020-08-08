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Актуальные Новости
Актуальные Новости

Экономист Василий Колташов назвал резервную валюту после краха доллара

Отечественный экономист Василий Колташов рассказал, какая валюта может оказаться резервной на фоне краха доллара. Последний за пару месяцев американская валюта потеряла свои позиции по отношению к евро и фунту стерлингов.В источнике
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Актуальные Новости

Экономист Василий Колташов назвал резервную валюту после краха доллара

Актуальные Новости09:42
iReactor

Экономист назвал новую резервную валюту после краха доллара

iReactor05:14
Planet Today

Экономист Колташов назвал международную валюту, которая заменит доллара после его краха

Planet Todayвчера в 08:25
RT на русском

Эксперт оценил перспективы золота как международной валюты

RT на русскомвчера в 09:47
Подмосковье Сегодня

Экономист рассказал о судьбе американского доллара

Подмосковье Сегоднявчера в 09:26
Экономика сегодня

Названы перспективы золота в качестве международной валюты

Экономика сегодня05:39
Политическая Экспертиза

Экономист Колташов назвал будущую международную валюту после краха доллара

Политическая Экспертизавчера в 05:23

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
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Ученые выяснили, кого цвета может быть растительность на других планетах

Новая модель фотосинтеза вывела принцип эволюции, согласно которому растительность, существующая за счет солнечного света, не может быть никакого иного цвета, кроме как зеленого.
Актуальные Новости6 августа в 12:39

Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

С 1 июля россияне, согласно федеральному закону № 377, который вносит изменения в регулирование деятельности по взысканию просроченной задолженности, получили возможность узнавать о передаче своих долгов коллекторам через Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).
РБК03:00
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Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при 70-летия «Формулы-1»

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при 70-летия "Формулы-1", который проходит в Великобритании на автодроме "Сильверстоун".
РИА Новости07:13
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