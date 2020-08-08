Экономист Василий Колташов назвал резервную валюту после краха доллара
Отечественный экономист Василий Колташов рассказал, какая валюта может оказаться резервной на фоне краха доллара. Последний за пару месяцев американская валюта потеряла свои позиции по отношению к евро и фунту стерлингов.В источнике
Подробнее о событии
Экономист Колташов назвал международную валюту, которая заменит доллара после его краха
Planet Todayвчера в 08:25
Экономист Колташов назвал будущую международную валюту после краха доллара
Политическая Экспертизавчера в 05:23