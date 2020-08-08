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Экономист Василий Колташов назвал резервную валюту после краха доллара

Отечественный экономист Василий Колташов рассказал, какая валюта может оказаться резервной на фоне краха доллара. Последний за пару месяцев американская валюта потеряла свои позиции по отношению к евро и фунту стерлингов.В источнике
С чего всё началось
Политическая Экспертиза

Экономист Колташов назвал будущую международную валюту после краха доллара

Поиск международной валюты может привести к отказу от платежей между странами с помощью денежных знаков, считает экономист Василий Колташов. Доллар в последнее время теряет свои позиции на фоне остальных денежных номиналов. В июле американская валюта обновила свой минимум.
Политическая Экспертизавчера в 05:23
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RT на русском

Эксперт оценил перспективы золота как международной валюты

RT на русскомвчера в 09:47
iReactor

Экономист назвал новую резервную валюту после краха доллара

iReactor05:14
Экономика сегодня

Названы перспективы золота в качестве международной валюты

Экономика сегодня05:39
Актуальные Новости

Экономист Василий Колташов назвал резервную валюту после краха доллара

Актуальные Новости09:42
Подмосковье Сегодня

Экономист рассказал о судьбе американского доллара

Подмосковье Сегоднявчера в 09:26
Planet Today

Экономист Колташов назвал международную валюту, которая заменит доллара после его краха

Planet Todayвчера в 08:25
Политическая Экспертиза

Экономист Колташов назвал будущую международную валюту после краха доллара

Политическая Экспертизавчера в 05:23

В Белоруссии задержана представитель штаба Бабарико Колесникова

Правоохранительные органы Белоруссии задержали Марию Колесникову - участницу кампании кандидата в президенты Светланы Тихановской, передает ТАСС со ссылкой на штаб экс-претендента на пост главы государства Виктора Бабарико, лидером которого является задержанная.
В Белоруссии задержана представитель штаба Бабарико Колесникова
Газета.Ru16:08
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ЦРУ не обнаружило свидетельств передачи данных соцсети TikTok властям КНР

Специалисты Центрального разведывательного управления США не обнаружили доказательств того, что персональные данные пользователей социальной сети TikTok передавались властям КНР, 8 августа сообщает издание The New York Times.
ИА Красная Весна15:17

Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при 70-летия «Формулы-1»

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при 70-летия "Формулы-1", который проходит в Великобритании на автодроме "Сильверстоун".
РИА Новости07:13
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Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
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Умер глава представительства Ленобласти при правительстве России

«Правительство, администрация Ленинградской области с глубоким прискорбием сообщают о кончине 8 августа 2020 года руководителя представительства губернатора и правительства Ленинградской области при правительстве Российской Федерации Андрея Алексеевича Ковалёва», — говорится в заявлении правительства.
RT на русском14:57
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