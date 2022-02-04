В среду платформа децентрализованных финансов (DeFi) Wormhole стала жертвой крупнейшей кражи криптовалюты в этом году и вошла в пятерку крупнейших взломов криптовалюты за все время, когда злоумышленник воспользовался уязвимостью в системе безопасности, чтобы украсть около 325 миллионов долларов.