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Экономист Верников допустил рост цен на овощи и фрукты при скачке рубля из-за геополитики

Руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников оценил вероятность роста цен на продукты.
Lenta.ru
"Во-вторых, будет действовать эффект "высокой базы" и рост цен замедлится абсолютно на все товары", — убежден Верников.
ПРАЙМ
Первое – резкий скачок курса рубля из-за последствий усиливающегося геополитического давления.
ПРАЙМ
"В случае резкого ослабления курса нацвалюты по отношению к доллару, неизбежно вырастет в цене импорт, а, стало быть, все импортные овощи и фрукты", — полагает Верников.
РИА Новости

Подробнее о событии

Экономист Верников: ослабление рубля может вызвать рост цен на продукты в России
ФАН18:38
Экономист Верников допустил рост цен на овощи и фрукты при скачке рубля из-за геополитики
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Экономист Верников оценил вероятность резкого роста цен на продукты в 2022 году
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Эксперт Верников: рост цен на продукты возможен при резком скачке рубля из-за геополитики
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