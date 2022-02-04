«В Солнечной системе произошло что-то, что помешало Земле вырасти и превратиться в гораздо более крупную планету земного типа, называемую суперземлей», — заявил астрофизик Университета Райса Андре Изидоро.
В среду платформа децентрализованных финансов (DeFi) Wormhole стала жертвой крупнейшей кражи криптовалюты в этом году и вошла в пятерку крупнейших взломов криптовалюты за все время, когда злоумышленник воспользовался уязвимостью в системе безопасности, чтобы украсть около 325 миллионов долларов.
США по итогам закрытых консультаций в Совете Безопасности ООН по ракетным испытаниям КНДР удалось убедить еще восемь членов Совбеза поддержать их заявление по данному вопросу, в то время как шесть остальных к нему не присоединились.