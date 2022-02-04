Lenta.ruЭкономист Верников допустил рост цен на овощи и фрукты при скачке рубля из-за геополитикиРуководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников оценил вероятность роста цен на продукты.Lenta.ru"Во-вторых, будет действовать эффект "высокой базы" и рост цен замедлится абсолютно на все товары", — убежден Верников.ПРАЙМПервое – резкий скачок курса рубля из-за последствий усиливающегося геополитического давления.ПРАЙМ"В случае резкого ослабления курса нацвалюты по отношению к доллару, неизбежно вырастет в цене импорт, а, стало быть, все импортные овощи и фрукты", — полагает Верников.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПрофильПрофильФАНПодробнее о событииАналитик Веников: цены на продукты могут вырасти из-за геополитического давленияNews.ru20:09Экономист Верников не ждет взрывного роста цен на продукты в 2022 годуПРАЙМ18:02Самое цитируемоеЭкономист Верников допустил рост цен на овощи и фрукты при скачке рубля из-за геополитикиLenta.ru18:32Экономист Верников оценил вероятность резкого роста цен на продукты в 2022 годуOnline47.ru18:26Эксперт Верников: рост цен на продукты возможен при резком скачке рубля из-за геополитикиРИА Новости18:12Экономист Верников: ослабление рубля может вызвать рост цен на продукты в РоссииФАН18:38Российский экономист назвал «неизбежным» рост цен на хлеб, молоко, крупы и овощиОреанда-Новости2 февраля в 01:09Показать ещёОценить21Поделиться