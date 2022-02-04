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Экономист Верников допустил рост цен на овощи и фрукты при скачке рубля из-за геополитики

Руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников оценил вероятность роста цен на продукты.
Lenta.ru
"Во-вторых, будет действовать эффект "высокой базы" и рост цен замедлится абсолютно на все товары", — убежден Верников.
ПРАЙМ
Первое – резкий скачок курса рубля из-за последствий усиливающегося геополитического давления.
ПРАЙМ
"В случае резкого ослабления курса нацвалюты по отношению к доллару, неизбежно вырастет в цене импорт, а, стало быть, все импортные овощи и фрукты", — полагает Верников.
РИА Новости

Подробнее о событии

Аналитик Веников: цены на продукты могут вырасти из-за геополитического давления
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