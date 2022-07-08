RT на русскомЭкономист Верников спрогнозировал укрепление курса доллара до 75 рублейДоллар в ближайшее время может уйти в так называемый боковой коридор и колебаться в районе отметок 55—68 рублей.RT на русскомРоссийское правительство не скрывает, что для нефтегазовой экономики страны крепкий рубль не выгоден.ПРАЙМНаблюдается восстановление потребкредитования, как следствие, платежеспособный спрос будет расти.РИА НовостиВ пользу постепенного ослабления российской валюты говорит постепенный рост импорта, напоминает Верников.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПрофильПрофильФАНАргументы и ФактыРЕН ТВПодробнее о событииЭкономист Верников спрогнозировал укрепление курса доллара до 75 рублейRT на русском21:32Экономист Верников объяснил, что в перспективе доллар можно будет продать дороже 68 рублейПРАЙМ19:02Самое цитируемоеФинансист Верников посоветовал не продавать доллары в ближайшее времяЭкономика сегодня21:24Экономист Верников призвал россиян не продавать доллары до их роста до 75 рублейLenta.ru19:55Экономист Верников призвал россиян пока не продавать долларыФАН19:51Экономист Верников: доллары пока рано продавать, потому что они могут вырасти до 75 рублейРИА Новости19:15Экономист Верников призвал россиян пока не продавать долларыРЕН ТВ21:21Показать ещёОценить60Поделиться