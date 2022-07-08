Будьте в Плюсе

Экономист Верников спрогнозировал укрепление курса доллара до 75 рублей

Доллар в ближайшее время может уйти в так называемый боковой коридор и колебаться в районе отметок 55—68 рублей.
RT на русском
Российское правительство не скрывает, что для нефтегазовой экономики страны крепкий рубль не выгоден.
ПРАЙМ
Наблюдается восстановление потребкредитования, как следствие, платежеспособный спрос будет расти.
РИА Новости
В пользу постепенного ослабления российской валюты говорит постепенный рост импорта, напоминает Верников.
ПРАЙМ

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Экономист Верников спрогнозировал укрепление курса доллара до 75 рублей
RT на русском21:32
Экономист Верников объяснил, что в перспективе доллар можно будет продать дороже 68 рублей
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На Западе звучат заявления, что Россию в Донбассе нужно победить на поле боя, — «пусть попробуют», сказал российский президент Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций.
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Kyodo: некоторые главы МИД G20 отказались фотографироваться с Лавровым на Бали

По данным агентства, министр иностранных дел США и министры ряда других стран избегали съемок с участием главы МИД России Сергея Лаврова.
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Шольц: ФРГ будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Германия, несмотря на ухудшение внутриэкономической ситуации, будет оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется.
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Global Times: страны G20 не будут подчиняться Западу во главе с США

Страны G20 не намерены подчиняться Западу во главе с Соединёнными Штатами, пишет китайское издание Global Times.
RT на русском17:31

Посол РФ в Швейцарии назвал воровством конфискацию российских активов

Власти России позитивно оценили заявление президента Швейцарии Иньяцио Кассиса о том, что изъятие российских активов может подорвать основы либерализма, сказал посол РФ в Берне Сергей Гармонин.
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