Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников заявил, что в ближайшее время доллар окажется в боковом коридоре и будет колебаться на уровне 55-68 рублей.
"Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая недавно организовала совместное патрулирование различных видов и родов войск и практические военные учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань", — сообщил Ши И, заявление которого опубликовано в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования НОАК в соцсети WeChat.
Ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди рассказала Kyodo, что главы МИД G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада, Япония и ЕС) отказались принимать участие в гала-ужине из-за присутствия Лаврова.
Иностранные наемники удивлены боевыми действиями на Украине, даже опытные западные ветераны заявляют, что до сих пор не видели того, с чем им пришлось столкнуться, конфликт не похож на те, в которых они участвовали ранее, пишет газета The New York Times.