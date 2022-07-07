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Экономист Верников заявил об укреплении курса доллара до 75 рублей к концу 2022 года

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников заявил, что в ближайшее время доллар окажется в боковом коридоре и будет колебаться на уровне 55-68 рублей.
Lenta.ru
Российское правительство не скрывает, что для нефтегазовой экономики страны крепкий рубль не выгоден.
ПРАЙМ
28 мая курс доллара на Мосбирже опустился до 51,8 рубля впервые с мая 2015 года.
URA.Ru
Наблюдается восстановление потребкредитования, как следствие, платежеспособный спрос будет расти.
РИА Новости

Подробнее о событии

Экономист Верников спрогнозировал укрепление курса доллара до 75 рублей
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Экономист Верников объяснил, что в перспективе доллар можно будет продать дороже 68 рублей
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