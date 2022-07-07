Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников заявил, что в ближайшее время доллар окажется в боковом коридоре и будет колебаться на уровне 55-68 рублей.
Иностранные наемники удивлены боевыми действиями на Украине, даже опытные западные ветераны заявляют, что до сих пор не видели того, с чем им пришлось столкнуться, конфликт не похож на те, в которых они участвовали ранее, пишет газета The New York Times.
Для получения налогового вычета и софинансирования от государства в рамках новой пенсионной реформы россиянам придется вложить свои средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) минимум на 10 лет.