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Экономист Верников заявил об укреплении курса доллара до 75 рублей к концу 2022 года

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников заявил, что в ближайшее время доллар окажется в боковом коридоре и будет колебаться на уровне 55-68 рублей.
Lenta.ru
Российское правительство не скрывает, что для нефтегазовой экономики страны крепкий рубль не выгоден.
ПРАЙМ
Наблюдается восстановление потребкредитования, как следствие, платежеспособный спрос будет расти.
РИА Новости
В июля станет целесообразным продавать доллар по 68 рублей, но осенью курс поднимется еще выше.
Телеканал 360°

Подробнее о событии

Экономист Верников спрогнозировал укрепление курса доллара до 75 рублей
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Экономист Верников объяснил, что в перспективе доллар можно будет продать дороже 68 рублей
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